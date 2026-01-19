Ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις ώρες η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τσιάρας: «Καλή και παραγωγική η συζήτηση»

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17.00 της Δευτέρας (19.01) η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των «σκληρών» του αγροτικού κόσμου.

Η συνάντηση είχε διάρκεια τέσσερις ώρες και 20 λεπτά με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες συσκέψεις που έχει πραγματοποιήσει πρωθυπουργός.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να μπει τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο έντασης, σημειώνοντας ότι αυτή δεν εξυπηρέτησε ούτε τα συμφέροντα των αγροτών ούτε εκείνα της κοινωνίας.

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση, ώστε να κλείσει μία περίοδος μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια –και είναι αρκετά– ούτε την κοινωνία, η οποία αναζητά να προχωρήσουμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, κάνοντας ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα και στη δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην αντλία, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν εξεταστεί και ζητήματα στήριξης των τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μέσω ανακατανομής κονδυλίων που εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τσιάρας: Παραγωγική συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών

«Είχαμε μια αναλυτική και παραγωγική συζήτηση, ήταν πολύρωρη και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα», τόνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά το τέλος της συνάντησης με τους αγρότες.

«Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής. Παραδείγματος χάρη για ηλεκτρικό ρεύμα και ΕΦΚ στην αντλία, την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών», δήλωσε.

Δείτε τη δήλωση του κ. Τσιάρα:

Η κρίσιμη συνάντηση

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της ΑΑΔΕ. Από την πλευρά των αγροτών, παρόντες ήταν 25 εκπρόσωποι και έξι παρατηρητές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι αγρότες έθεσαν επί τάπητος βασικά ζητήματα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι το πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων είναι συγκεκριμένο και οριοθετείται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες έθεσαν συνολικά 14 αιτήματα, με έμφαση στη συμφωνία με τη Mercosur, στη μείωση του κόστους ενέργειας και καυσίμων, στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους, καθώς και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αιτήματα των Θεσσαλών αγροτών, οι οποίοι διεκδικούν αυξημένες ενισχύσεις, ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι, διαγραφή των δικογραφιών που αφορούν τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και την εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων για τη θωράκιση της Θεσσαλίας.

Παρουσία Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει χυδαίες εκφράσεις σε βάρος του πρωθυπουργού.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν κλήθηκε στη συνάντηση επειδή, όπως υποστήριξε, «φοβήθηκαν να τον αντιμετωπίσουν», προσθέτοντας ότι βρίσκεται στο σημείο για να στηρίξει τους υπόλοιπους αγρότες.

Αναφερόμενος στις επιδοτήσεις, υποστήριξε ότι τα χρήματα που, όπως είπε, κατέληξαν σε «ψεύτικους αγρότες» θα πρέπει να επιστραφούν στους πραγματικούς παραγωγούς, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «καλό ξεκίνημα για τη χρονιά».

