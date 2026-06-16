Αγρότες: Κατεβαίνουν πάλι στους δρόμους 23-25 Ιουνίου

Οι αγρότες κατεβαίνουν ξανά στους δρόμους, με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να τους καλεί στις 23, 24 και 25 Ιουνίου σε κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα, η απόφαση πάρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ). Οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την οργάνωση των κινητοποιήσεων και τη μαζική συμμετοχή των αγροκτηνοτρόφων.

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Η Γραμματεία της ΠΕΜ σε ανακοίνωση της αναφέρει:

“Το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται.

Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες «καρατομήσεις». Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις ( 80 εκ. ευρώ σε Βαμβάκι-Σιτάρι και 80 εκ. στην Κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο Ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν κενό γράμμα.

Ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Μην τσιμπάτε! Η ευθύνη είναι καθαρά της Κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια.

Βρισκόμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών και η ρευστότητα είναι μηδενική. Δεν πάει άλλο!

Διεκδικούμε να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα:

Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων.

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Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

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Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες.

Η Γραμματεία της ΠΕΜ στη συνεδρίασή της αποφάσισε:

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Συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Καλούμε κάθε σύλλογο, ομοσπονδία και δομή του κινήματος να οργανώσει την παρέμβασή του.

Παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη «συμμορία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκιο τους και την επιβίωσή τους. Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου.

Κοινό μέτωπο στη ΔΕΘ: Αποφασίσαμε τη μαζική συμμετοχή μας στη μεγάλη κινητοποίηση στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Όλους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα.

Συνάδελφοι,

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε σύλλογο και ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!”