Άδωνις Γεωργιάδης: Παρουσίασε το νέο του βιβλίο με τίτλο “Ρώμη”

Το νέο του βιβλίο με τίτλο “Ρώμη” παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης το Σάββατο (29/11) το απόγευμα στο Divani Caravel Hotel σε μία εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό.

Σε ανάρτηση του, ο υπουργός Υγείας έδωσε μία μικρή γεύση από ότι συνέβη στην παρουσίαση και κάλεσε τον κόσμο να παραγγείλει το βιβλίο αν τον θέλει γιατί δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο, ενώ οι προηγούμενοι δύο τόμοι εξαντλήθηκαν.

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025

Ως προς το βιβλίο, αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο τόμο της σειράς Απλά Μαθήματα Ιστορίας, που ξεκίνησε με την Αρχαία Ιστορία και συνεχίστηκε με τον Μέγα Αλέξανδρο και βασίζεται στα μαθήματα Ιστορίας που παρέδιδε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Ελληνική Αγωγή.

Στόχος της σειράς είναι να προσφέρει στο σύγχρονο αναγνώστη μια καθαρή, τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά προσιτή αφήγηση της μεγάλης ιστορικής συνέχειας του ελληνικού κόσμου. Στο νέο του έργο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει με σαφήνεια τη διαδρομή της Ρώμης: από μια μικρή κοινότητα στις όχθες του Τίβερη έως την κορύφωση της ισχύος της και από εκεί στη σταδιακή της παρακμή.

Η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Μεσογείου, φωτίζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες μιας αυτοκρατορίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της ύστερης αρχαιότητας, στην ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και στις θεσμικές μεταβολές που οδηγούν στη διαμόρφωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή του κόσμου που αργότερα θα ονομαστεί Βυζάντιο.

Η αφήγηση παρουσιάζει με σαφήνεια τις εξελίξεις που θα καθορίσουν τη γέννηση του βυζαντινού κόσμου, χωρίς υπερβολές ή δραματοποίηση, αλλά με έμφαση στην ιστορική συνέχεια. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτοι το βιβλίο, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του την 1η Δεκεμβρίου 2025.