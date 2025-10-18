Άδωνις Γεωργιάδης για συνομιλία Τζάκρη – Κασσελάκη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»
Το μήνυμα του υπουργού Υγείας
Το δικό του σχόλιο για τη συνομιλία που ανέβηκε στα social media ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και την Θεοδώρα Τζάκρη έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) αναφέρθηκε στην Αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας λέγοντας μεταξύ άλλων πως «επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».
Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras «κατόρθωσε» να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο… pic.twitter.com/ZE6yD5Gs42— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2025
