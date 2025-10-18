Άδωνις Γεωργιάδης για συνομιλία Τζάκρη – Κασσελάκη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»

Το δικό του σχόλιο για τη συνομιλία που ανέβηκε στα social media ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και την Θεοδώρα Τζάκρη έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) αναφέρθηκε στην Αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας λέγοντας μεταξύ άλλων πως «επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».

