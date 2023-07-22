Άδωνις Γεωργιάδης: Ανασφάλιστος ο 46χρονος που πέθανε από θερμοπληξία – “Η τραγωδία στη Χαλκίδα δεν είναι ο κανόνας”

Στην παραδοχή ότι ο 46χρονος εργαζόμενος που πέθανε από θερμοπληξία στη Χαλκίδα ήταν ανασφάλιστος και μη δηλωμένος εργαζόμενος προχώρησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας για το τραγικό περιστατικό που συνέβη χθες στη Χαλκίδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που αυτό έγινε γνωστό, η Επιθεώρηση Εργασίας έκανε έλεγχο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

«Ο άνθρωπος αυτός, ένας φτωχός άνθρωπος, χρησιμοποιούσε το ποδήλατό του για να κάνει διάφορα θελήματα σε διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής αυτής, όπου δούλευε ως ανασφάλιστος και μη δηλωμένος εργαζόμενος» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνοντας ότι το ακριβές περιστατικό διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία. «Εμείς δεν μπορούμε ακόμα να βάλουμε πρόστιμα εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία από την οικογένεια του ανθρώπου» είπε ωστόσο.

Όπως δήλωσε, υπήρξε στη συνέχεια καταγγελία από το εργατικό σωματείο και η αστυνομία κάλεσε για εξηγήσεις τον ιδιοκτήτη μιας ψησταριάς όπου ο άτυχος εργαζόμενος έκανε θελήματα την προηγούμενη μέρα.

Μιλώντας για την προστασία των εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι με ζωή, είναι ανθρώποι με δικαιώματα, είναι άνθρωποι με οικογένειες, η ζωή τους έχει αξία και δεν τίθεται σε κίνδυνο». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν σήμερα κάποιος δουλεύει σε εξωτερικές εργασίες με αυτές τις συνθήκες θα κινδυνέψει η ζωή του.

Απαντώντας στο θέμα για το εάν η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υποστελεχωμένη υποστήριξε ότι δεν ισχύει λέγοντας ότι γίνονται χιλιάδες έλεγχοι που φέτος αναμένεται να φτάσουν τους 70.000.

«Η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να είναι πάντα δίπλα σε οποιονδήποτε έχει μια επιχείρηση δεν είναι μια πραγματική ιδέα. Η ιδέα ότι τους καλύπτει το κράτος είναι ψευδής. Όσες καταγγελίες έχουν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας έρχονται σε πρώτο χρόνο», σημείωσε λέγοντας ότι «η τραγωδία στην Χαλκίδα δεν είναι ο κανόνας».

O υπουργός Εργασίας πρόσθεσε ότι γενικά τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον καύσωνα τηρήθηκαν ενώ στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση δεν τηρεί τα μέτρα τότε επιβάλλονται πρόστιμα της τάξεως των 2.000 ευρώ.

Αναφερόμενος επίσης στους εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις και παραλίες υποστήριξε ότι “δεν μπορείς να σταματήσεις το σύνολο της οικονομικής δραστηρίοτητας, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για κάθε εργασία”.

