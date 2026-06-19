Στον φούρνο η Ευρώπη: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γηραιά Ήπειρο – Πότε θα κορυφωθεί

Πρόωρο και εξαιρετικά βίαιο αποδεικνύεται το φετινό καλοκαίρι για τη Γηραιά Ήπειρο, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα ακραίας ζέστης σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη από την Παρασκευή (19/6).

Το φαινόμενο, το οποίο οι επιστήμονες συνδέουν άμεσα με την κλιματική αλλαγή, επηρεάζει ήδη δεκάδες εκατομμύρια πολίτες από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με επίκεντρο τη Γαλλία.

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Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό κύμα καύσωνα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Υπό το βάρος των επικίνδυνων μετεωρολογικών προγνώσεων, οι αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία έχουν θέσει τους κρατικούς μηχανισμούς σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού.

Στη Γαλλία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) έχει ήδη σημάνει «κόκκινο συναγερμό» –το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας– για πολλές περιοχές ενόψει της Κυριακής.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι η τρέχουσα θερμική έξαρση μπορεί να λάβει διαστάσεις ανάλογες με εκείνες του ιστορικού καύσωνα του Αυγούστου του 2003.

Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ολοένα και πιο θανατηφόρα για την Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του επιστημονικού περιοδικού Nature Medicine, οι καύσωνες του 2023 και του 2024 στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, με τα δεδομένα του 2025 να τελούν ακόμη υπό επεξεργασία.

Παράλληλα, έρευνα του Lancet αποκαλύπτει ότι την τελευταία δεκαετία (2015-2024), η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη αυξήθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την ήπειρο σε σύγκριση με τη δεκαετία του ’90, μεταφραζόμενη σε 52 επιπλέον θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων ετησίως.

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Μεγάλη Βρετανία: Ιστορικό κύμα καύσωνα

Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Met Office να τοποθετεί την κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου στη νότια Αγγλία.

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Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου (35,6°C) που κρατά από το 1957 και το 1976, ενώ υπενθυμίζουν ότι η άνοιξη του 2026 έχει ήδη καταγραφεί ως η θερμότερη στα χρονικά για την Αγγλία και την Ουαλία.

Μέτωπο ζέστης από τον ευρωπαϊκό νότο έως την κεντρική Ευρώπη

Στην Ισπανία οι αρχές έχουν εκδώσει έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τις Βαλεαρίδες Νήσους, με την ανατολική πλευρά της χώρας να προετοιμάζεται για 40άρια.

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Η Ελβετία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4 με τον υδράργυρο στους 37°C, ενώ στη Γενεύη αποφασίστηκε το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών) στις αρχές της εβδομάδας.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για «ακραία θερμική καταπόνηση» η οποία θα συνοδευτεί από σφοδρές καταιγίδες.

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Ανάλογο σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών και τοπικών καταιγίδων αναμένεται να επικρατήσει μέχρι τις αρχές της εβδομάδας στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.