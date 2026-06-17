Έπιασαν τεράστιο λαγοκέφαλο μεγαλύτερο από ανθρώπινη πατούσα! (βίντεο)

Ανησυχία αλλά και εντυπωσιασμό προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του Lagocephalus sceleratus, γνωστού ως λαγοκέφαλου, στις ελληνικές θάλασσες, με νέα περιστατικά να δείχνουν το μέγεθος και την επικινδυνότητα του είδους.

Αυτή τη φορά, ένας ψαράς κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που έπιασε έναν τεράστιο λαγοκέφαλο, σε μέγεθος μεγαλύτερο από ανθρώπινη πατούσα.

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Στις εικόνες, το ψάρι βρίσκεται πάνω στα χαλίκια της παραλίας, ενώ ο ίδιος τοποθετεί το πόδι του δίπλα του για να δείξει τη διαφορά, χαρακτηρίζοντάς το «τέρας».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ισχυρά και εξαιρετικά κοφτερά δόντια του. Ο λαγοκέφαλος διαθέτει τέσσερις μεγάλες οδοντικές πλάκες που σχηματίζουν ένα δυνατό «ράμφος», ικανό να κόψει πετονιές, δίχτυα, ακόμα και να προκαλέσει σοβαρά τραύματα σε δάχτυλα ή χέρια αν κάποιος τον χειριστεί απρόσεκτα.

Το συγκεκριμένο είδος θεωρείται ιδιαίτερα επιθετικό όταν αισθανθεί απειλή ή παγιδευτεί, όμως δεν καταγράφονται συστηματικές επιθέσεις σε λουόμενους. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν κυνηγά ανθρώπους, αλλά μπορεί να δαγκώσει αμυντικά αν πλησιαστεί ή αν κάποιος επιχειρήσει να το πιάσει.

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Ο λαγοκέφαλος αποτελεί πλέον μόνιμο «πονοκέφαλο» για ψαράδες και λουόμενους στη Μεσόγειο, καθώς εκτός από τις ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία, είναι και εξαιρετικά επικίνδυνος για κατανάλωση, αφού περιέχει ισχυρή τοξίνη που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Οι αρχές και οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με το είδος και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού του.

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Ωστόσο στον ΑΝΤ1 και το καλημέρα Ελλάδα ο Γενικός γραμματέας Αγροτικής ανάπτυξης ανέφερε ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Στο εξωτερικό κάποιες χώρες πληρώνουν τους ψαράδες για να τους σκοτώσουν ή και τους μετατρέπουν σε τροφή για ιχθυοκαλλιέργειες.