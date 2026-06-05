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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων»

Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Τασούλας: «Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων»
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI
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Την σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την άφιξή του, στην Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιείται στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, με κεντρικό θέμα «Κοινή ευημερία και σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων».

Συγκεκριμένα, ανέφερε στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας:

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«Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων με θέμα την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες από το 2003, υποστηρίζει σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της ενωσιακό θεσμικό περιβάλλον και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτήν την υποστήριξη, η οποία ήδη, από τον Ιούνιο του 2003 εκφράστηκε με την Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη».

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