Οι πρώτες καρέττα καρέττα του καλοκαιριού έκαναν την εμφάνισή τους στη Ζάκυνθο

Από τη Ζάκυνθο άρχισε η φετινή περίοδος εκκόλαψης των νεοσσών καρέττα καρέττα στην Ελλάδα, τη χώρα που φιλοξενεί τις περισσότερες φωλιές του είδους στη Μεσόγειο.

Στα περίπου 100 χιλιόμετρα παραλίας που παρακολουθούν οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, την πρωτιά είχε μια φωλιά που εκκολάφθηκε στην παραλία Δάφνη του Κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο.

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Η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ ανακάλυψε τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσσών ξημερώματα της Τρίτης 14 Ιουλίου και ενημέρωσε σχετικά την τοπική Μονάδα Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Σε όλα τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποιούνται καθημερινές περιπολίες τις περιοχές ωοτοκίας στον Κόλπο Λαγανά Ζακύνθου, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, την Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τον Κόλπο της Μεσσαράς, ώστε να καταγραφούν οι φωλιές που εκκολάπτονται. Επιπλέον, στις παραλίες με έντονη φωτορύπανση όπως στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στον Λακωνικό Κόλπο, τοποθετείται προστατευτική σκίαση ώστε να μην αποπροσανατολιστούν οι νεοσσοί.

Τις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες χελωνάκια καρέτα καρέτα θα ξεκινήσουν το πρώτο και πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους: από τη φωλιά προς τη θάλασσα.

Οδηγίες συμπεριφοράς – Πώς να βοηθήσετε αν δείτε χελωνάκια

Αυτή την περίοδο που οι φωλιές εκκολάπτονται, όσοι βρεθούν κοντά στις παραλίες ωοτοκίας αλλά και όσοι συναντήσουν χελωνάκια σε άλλες περιοχές που φιλοξενούν σποραδικά φωλιές, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σωστά. Τα μικρά χελωνάκια είναι εξαιρετικά ευάλωτα σ΄ αυτό το στάδιο της ζωής τους.

Αν βρίσκεστε σε περιοχή με φωλιές:

· Αποφύγετε την παραλία το βράδυ: Εκκολάπτονται συνήθως νύχτα, και μπορεί κατά λάθος να τα πατήσετε

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· Κλείστε τα τεχνητά φώτα στην παραλία: Τα χελωνάκια προσανατολίζονται προς το έντονο φως και έτσι χάνουν το δρόμο τους για τη θάλασσα.

Αν συναντήσετε χελωνάκια:

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· Μην τα αγγίζετε: Πρέπει να έχουν ελάχιστη επαφή με ανθρώπους

· Μην τα ρίχνετε στη θάλασσα: Είναι κρίσιμο να ακολουθήσουν μόνα τους τη διαδρομή ως το νερό

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· Μην χρησιμοποιείτε φλας: Το τεχνητό φως μπορεί να τα αποπροσανατολίσει

· Προστατέψτε τα από τον ήλιο: Κάντε τους σκιά με το σώμα ή την πετσέτα σας

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· Απομακρύνετε εμπόδια ή ζώα από τη διαδρομή τους: Βοηθήστε τα να φτάσουν στη θάλασσα χωρίς κινδύνους

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ μας καλεί να μοιραστούνε τις οδηγίες με τους φίλους και τους γνωστούς σας, να ενημερώσετε και άλλους επισκέπτες και να συμμετέχετε κι εσείς στην προστασία αυτού του μοναδικού θαλάσσιου είδους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΕΛΩΝ

· Διάσωση χελώνας: 6941511511

· Κεντρικά Γραφεία: Σόλωνος 113, 10678 Αθήνα, 210 5231342, [email protected] · Ζάκυνθος: 6940454976, [email protected] · Κρήτη: 6937352379, [email protected] · Κυπαρισσιακός Κόλπος: 6932285817, [email protected] · Λακωνικός Κόλπος & Κορώνη: 6951009785, [email protected]

Σημειώνουμε επίσης ότι ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται με τοπικούς Συλλόγους και οργανώσεις για την προστασία των φωλιών και των νεοσσών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως:

ο Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή (τηλ: 6977887292) στην Νεάπολη Λακωνίας

η ομάδα Katelios Group (τηλ: 2671081009) και η Wildlife Sense (τηλ: 6984865941) στην Κεφαλλονιά

Αν συναντήσεις χελωνάκια σε κάποια άλλη παραλία όπου δεν έχει προστατευμένες φωλιές επικοινώνησε με τον ΑΡΧΕΛΩΝ στο 24ωρο τηλέφωνο 6941 511 511 ώστε να λάβεις τις κατάλληλες οδηγίες!