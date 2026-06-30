Παύλος Μαρινάκης: «Η σύζυγός μου δεν έχει social media, ούτε καμία αγάπη για την πολιτική»

Ο Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε μία αποκλειστική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και στην εκπομπή “Happy Day”. Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μίλησε για την σύζυγό του και τον γιο τους, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα όρια που έχει βάλει στην ζωή του.

Αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης εξομολογήθηκε για την σύζυγό του, Κατερίνα Μαχαιριώτη: «Το ξέρει, το έχει αποδεχτεί ότι δουλεύω πολύ. Η γυναίκα μου είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ούτε social media, δεν έχει καμία αγάπη για την πολιτική παρά το γεγονός ότι ενσυνείδητα κι αυτή ανήκει σε αυτόν τον χώρο. Αντιλαμβάνεται ότι μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, θέλω κι εγώ να αποδείξω κάποια πράγματα και να επιστρέψω την εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό και στους ανθρώπους που με στηρίζουν, αλλά θα ήταν εξιδανίκευση ότι είναι εύκολο όλο αυτό. Όταν ασχολείται κάποιος με την πολιτική, πιστώνεται όλα αυτά και χρεώνεται τα αρνητικά, όπως η τοξικότητα και τις επιθέσεις. Συνήθως οι δικοί του άνθρωποι επωμίζονται μόνο τα αρνητικά».

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Ενώ στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Πάντοτε νιώθεις τύψεις όταν δεν βλέπεις το παιδί σου όσο θες. Έχω βάλει κάποια όρια στη ζωή μου, επειδή είμαστε μια παραδοσιακή οικογένεια. Τον Δημήτρη τον μεγαλώνουμε εμείς και κυρίως η μαμά, οπότε είναι κάποια πράγματα που θέλω να τα κάνω κάθε μέρα, όπως το να τον πηγαίνω κάθε πρωί στο σχολείο»