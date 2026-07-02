Ολυμπιακός: Μεντιλίμπαρ και παίκτες στην συνέντευξη Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» (Φωτογραφίες)

Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» έδωσε τόσο ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι παίκτες της ομάδας.

Συγκεκριμένα, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να δουν τα σχέδια για αυτό το έργο και να ζήσουν την ιστορική μέρα για τον σύλλογο.

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Στο μεταξύ, το παρών έδωσε και ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και θα αποκτηθεί ως 2ος γκολκίπερ πίσω από τον Τζολάκη.

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