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Ολυμπιακός: Μεντιλίμπαρ και παίκτες στην συνέντευξη Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» (Φωτογραφίες)

Ιστορική μέρα για τους «ερυθρόλευκους»

Ολυμπιακός: Μεντιλίμπαρ και παίκτες στην συνέντευξη Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» (Φωτογραφίες)
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:23

Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» έδωσε τόσο ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι παίκτες της ομάδας.

Συγκεκριμένα, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να δουν τα σχέδια για αυτό το έργο και να ζήσουν την ιστορική μέρα για τον σύλλογο.

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Στο μεταξύ, το παρών έδωσε και ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και θα αποκτηθεί ως 2ος γκολκίπερ πίσω από τον Τζολάκη.

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