Τάσος Νικολαϊδης: Viral ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε το διαχωρισμό Μυτιλήνης και Λέσβου – Δείτε Βίντεο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαϊδης, ο οποίος ζήτησε το διαχωρισμό της Μυτιλήνης και της Λέσβου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο βουλευτής πήρε το λόγο κι άρχισε να μιλά για το άρθρο 17 και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ζήτησε να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ «Μυτιλήνης και Λέσβου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο άρθρο 17 αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί, ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και ορθώς υπάρχουν δύο ξεχωριστά τμήματα, δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ζητάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος», ανέφερε. Έτοιμος για κόμμα Τσίπρα.



Ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται γιατί παραμένουν μαζί οι υπηρεσίες της ΥΠΑ σε Μυτιλήνη και Λέσβο. pic.twitter.com/7ZNHR8RrdM— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 16, 2025

Φυσικά πρόκειται για ένα γλωσσικό ολίσθημα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς ήθελε να μιλήσει για το διαχωρισμό των τμημάτων Μυτιλήνης και Λήμνου, και όχι για τη Μυτιλήνη με τη Λέσβο.