Ντόρα Μπακογιάννη: “Η Μαρία Σάκκαρη έχει το ίδιο πηγαίο γέλιο με την Μαρίκα Μητσοτάκη”

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV μιλώντας εφ’ όλης της ύλης για διάφορα ζητήματα.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον ανιψιό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον επικείμενο γάμου του με την Μαρία Σάκκαρη. Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως τα Χανιά αρέσουν τόσο στην Μαρία Σάκκαρη όσο και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελληνίδα τενίστρια είναι “ένας πολύ καλός άνθρωπος”.

Αναφορικά με τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ανέφερε: «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ».

Σε ερώτηση για την ομοιότητα της τενίστριας με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε με χαμόγελο: «Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε πως της είχε γίνει πρόταση να γίνει ταινία η ζωή της και αυτή το αρνήθηκε. «Τους είπα “παιδιά αφήστε να τελειώσει, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί”. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να με υποδυθεί» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.