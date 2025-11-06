Λατινοπούλου: Η άβολη στιγμή στο πλατό – Η κραυγή «αυναν@@@ης» που την έφερε σε αμηχανία (βίντεο)

Αμηχανία προκάλεσε περιστατικό κατά την διάρκεια τηλεοπτικής παρουσίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου της στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, προκαλώντας «παγωμάρα» στο στούντιο.

Η πρόεδρος της “Φωνής της Λογικής” την ώρα που ανέπτυσσε τις γνωστές θέσεις της περί “ισλαμιστικής εισβολής στην Ελλάδα” και δημογραφικής κρίσης ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή φωνή εκτός πλάνου να λέει προς κάποιον: «ΑΥΝ@@@ΤΗΣ».

Η κα Λατινοπούλου είχε ξεκινήσει να αναφέρει: «Πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας, μία χώρα που πεθαίνει δημογραφικά, που παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός των φανατικών μουσουλμάνων και ισλαμιστών».

Η απρόσμενη παρέμβαση από το πλατό και η γκάφα με την Καμπούλ

Στη συνέχεια, είπε: «Θα δώσω τον δικό μου αγώνα μέσα από τη Φωνή Λογικής για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ».

Η αναφορά άφησε να εννοηθεί πως μιλούσε για την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ωστόσο, πρόσθεσε:

«Κάποιοι θέλουν την Ελλάδα Καμπούλ. Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε ΣΤΟ* Καμπούλ».

*Είναι Η Καμπούλ

Μετά από αυτή τη φράση, ακούστηκε από το πλατό το «ΑΥΝΑΝΙΣΤ@@@Σ», «παγώνοντας» την κα. Λατινοπούλου αλλά και τον παρουσιαστή.

Ο Σταμάτης Ζαχαρός, εμφανώς αιφνιδιασμένος και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, γύρισε και ρώτησε: «Τι έγινε;». Η κα Λατινοπούλου σταμάτησε για λίγο, έχασε τον ειρμό της και στη συνέχεια προσπάθησε να συνεχίσει την τοποθέτησή της λέγοντας:

«Να πιάσουν λοιπόν τα πράγματά τους. Δεν ξέρω, μάλλον κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω…».

Δείτε το περιστατικό στο 15:30:

Το περιστατικό έγινε viral.