Επίθεση Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Ζαχαρό στον τηλεοπτικό “αέρα” – Τον αποκάλεσε “ορφανό της Χούντας” (βίντεο)

Την οργισμένη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η επίθεση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Νεφελούδη, προς τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε δημόσια το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για «νοοτροπίες που θυμίζουν σκοτεινές εποχές».

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του, «οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν περιόδους που κάποιοι σύντροφοί τους απειλούσαν να τους θάψουν “τρία μέτρα κάτω από τη γη”».

Σχετικά με την επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη κατά του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού —τον οποίο αποκάλεσε «ορφανό της Χούντας»— ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές «αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί».

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συκοφαντούν τη χώρα κάνοντας χρήση ατεκμηρίωτων εκθέσεων αμφιβόλου αξιοπιστίας για το Κράτος Δικαίου και παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί που εμφανίζονται υποκριτικά ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου, δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο» ανέφερε ακόμα ο κυνερνητικός εκπρόσωπος.

Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, επειδή τον ενόχλησαν οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός «ορφανό της Χούντας», αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί. pic.twitter.com/8qtrd4xxTE— Pavlos Marinakis (@pavlmarin) October 13, 2025

Η επίθεση Νεφελούδη στον Ζαχαρό

Το επεισόδιο ανάμεσα στο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τον δημοσιογράφο έλαβε χώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του πρώτου στο One Channel.

«Είστε ο προπαγανδιστικός βραχίονας της ΝΔ, είστε το κανάλι της δεξιάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νεφελούδης, κατηγορώντας τον δημοσιογράφο για μεροληψία.

Μάλιστα, στο τέλος της συζήτησης, όταν ο Σταμάτης Ζαχαρός ρώτησε αν η Μαρία Καρυστιανού κάνει πολιτικές δηλώσεις, ο Ανδρέας Νεφελούδης απάντησε ότι «δεν πρέπει να απαντώνται οι πολιτικές της αιτιάσεις», προσθέτοντας: «Όχι, δεν πρέπει. Χρειάζεται σεβασμός, τον οποίο εσείς δεν έχετε απέναντί της».

«Συνεχίστε τις προσβολές, εάν πιστεύετε ότι με τον τραμπούκικο αυτό τρόπο εκφράζετε κάτι…» συνέχισε ο κ. Ζαχαρός, με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Τότε κι εγώ μιλάω με έναν ορφανό της Χούντας. Υπάρχετε κι εσείς, τι να κάνουμε».

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση του One Channel

Ανακοίνωση για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στην εκπομπή, με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Νεφελούδη, εξέδωσε η διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού One Channel.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο τηλεοπτικός σταθμός One Channel καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός από τον Ανδρέα Νεφελούδη, πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής “ΕΔΩ*”.

Ο κ. Νεφελούδης, αντί να συμμετάσχει σε έναν πολιτισμένο και ουσιαστικό διάλογο, προχώρησε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τον δημοσιογράφο, αποκαλώντας τον “ορφανό της Χούντας”, ενώ μίλησε απαξιωτικά για τον σταθμό, χαρακτηρίζοντάς τον “κανάλι της Δεξιάς”.

Τέτοιες συμπεριφορές απαξίωσης του δημοσιογραφικού έργου και προσβολής του δημόσιου λόγου δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και αντιβαίνουν στις αρχές σεβασμού και δημοκρατίας που υπηρετεί ο σταθμός μας, ο οποίος πάντα φιλοξενούσε και φιλοξενεί όλες τις απόψεις, πράγμα που θα συνεχίζει να κάνει με σεβασμό στους κανόνες της δεοντολογίας και της ελεύθερης έκφρασης χωρίς απολύτως καμία όμως έκπτωση σε ζητήματα πολιτικού ήθους».