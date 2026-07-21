Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα με τα δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας – Καρέ-καρέ η σύγκρουση και ο εκκωφαντικός ήχος

Καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά καταγαράφει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο “φως” το DEBATER.

Σε αυτό φαίνεται η στιγμή που το επιβατηγό πλοίο “Έλυρος” και το φορτηγό “Iosif K.” πλησιάζουν και τελικά συγκρούονται, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί ανατριχίλα.

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Μάλιστα, ακούγονται οι κόρνες των πλοίων, ενώ ο άνδρας που κατέγραψε το βίντεο ακούγεται να λέει “Απίστευτο… δεν το πιστεύω”.

Το ναυτικό ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας την ώρα που το “Έλυρος” απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά.

Εκείνη την ώρα, έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι το Ro Ro Cargo “Iosif K.” με 84 φορτηγά.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τα δύο πλοία συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές. Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Ro Ro Cargo “Iosif K.” έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, ενώ και στα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.

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Δείτε κι άλλες φωτογραφίες μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων: