Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, απέρριψε ως απαράδεκτη, με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά, την προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) που ανανέωσε για δύο χρόνια και όχι για πέντε, τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Πρόκειται για την Πόπη Παπανδρέου, τον Διονύση Μουζάκη και τη Χαρίκλεια Θάνου, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνοι οι ίδιοι μπορεί να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Στην Ολομέλεια δεν παρέστη η Λάουρα Κοβέσι και τις απόψεις της ανέπτυξε ο συνταγματολόγος Σπ.Βλαχόπουλος, ο οποίος εστίασε στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επίσης ο κ. Βλαχόπουλος επέμεινε ότι προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιoς έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νεότευκτος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από τη μειοψηφία της Ολομελείας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιoς έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τρεις επιπλέον εισαγγελικούς που θα οριστούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς λόγω του φόρτου εργασίας η Λάουρα Κοβέσι είχε ζητήσει την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου.

Οι υποψήφιοι είναι περί τους 20 με επικρατέστερους τον Δημήτρη Ζημιανίτη που είχε διατελέσει και στην Ευρωπαϊκη Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο όπως και η Ολυμπία Κλειτσάκη καθώς και άλλοι.