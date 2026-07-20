Κοντογεώργης για ΔΕΘ: “Στόχος να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι” – Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα μέτρα

Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027 επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε πως οι τελικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, αφού αξιολογηθούν όλα τα οικονομικά και διεθνή δεδομένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισήμανε, η φετινή ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται προς το τέλος της κυβερνητικής θητείας και, πέρα από τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, θα αποτυπώνει και τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική στόχευση είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να δουν έμπρακτα οφέλη από τα νέα μέτρα.

Όπως είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης, η κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική της μείωσης των φορολογικών βαρών, διατηρώντας παράλληλα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει τις τελικές αποφάσεις μετά την αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων και των διεθνών εξελίξεων.

Σε ερώτηση για την πορεία των τιμών των καυσίμων, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς τιμές, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της έκπτωσης που εφαρμόζεται μέσω των ελληνικών διυλιστηρίων.

Όπως είπε, η ενίσχυση των 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

«Έχουμε δείξει ότι όταν προκύπτουν ζητήματα παρεμβαίνουμε, όμως οι εξελίξεις μεταβάλλονται καθημερινά και θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και στις προτάσεις κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει κοστολογημένες πολιτικές, βασισμένες στα δημοσιονομικά δεδομένα.

Όπως υπογράμμισε, κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή απάντηση για τον τρόπο χρηματοδότησής της, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη τεκμηρίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και υποστήριξε πως η αντιπολίτευση υιοθέτησε υπερβολικούς χαρακτηρισμούς πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι η αρχειοθέτηση υποθέσεων που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει, κατά τον ίδιο, ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούνται πρόωρες εντυπώσεις, ενώ κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο τους.