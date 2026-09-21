Φαραντούρης: “Αποχαιρέτησε” τον Μαζωνάκη παίζοντας το “Ανήκω σε μένα” στο πιάνο της ΕΡΤ (βίντεο)

Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, παίζοντας πιάνο στο φουαγιέ της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαραντούρης έπαιξε στο πιάνο το «Ανήκω σε μένα», σε μια συμβολική κίνηση που τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στον χώρο.

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Το συγκινητικό σκηνικό ανέφερε στον αέρα της εκπομπής Συνδέσεις της ΕΡΤ NEWS ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και την ίδια ώρα έπαιξαν και τα αντίστοιχα πλάνα.

«Μπαίνω μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ και ακούω σε όλο τον χώρο το τραγούδι του Μαζωνάκη ‘’ανήκω σε μένα’’ να το παίζει κάποιος σε πιάνο. Ποιος ήταν; Ο κ. Φαραντούρης», ήταν τα λόγια του Άγγελου Συρίγου.