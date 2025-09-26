Γεωργιάδης: “Υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική”

Την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, μετά τα σχόλια που έκανε για την ελληνική σημαία, σχολίασε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για “υποκρισία των αριστερών” παρομοιάζοντας το περιστατικό με το σχόλιο που είχε κάνει ο δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «όταν πριν από μερικές μέρες, σε μία αποστροφή του λόγου του, σε σχόλιο του για μια “ακτιβιστική” δράση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ο Άρης Πορτοσάλτε είχε πει την φράση “δεν θέλω να βλέπω πατσαβούρες στον Ιερό Βράχο” εννοώντας όχι ειδικά την σημαία της Παλαιστίνης που κρατούσαν, αλλά συνολικά την εικόνα με τα πανό κλπ, έγινε σάλος. Ζητούσαν την απόλυση του “Πορτοσάλτε” διότι προσέβαλε το ιερό σύμβολο ενός λαού, την σημαία της Παλαιστίνης κλπ».

Στη συνέχεια σημείωσε: «από χθες που απελύθη ο δήθεν “κωμικός”, διότι είπε πως η Ελληνική Σημαία “ταιριάζει με τα βοθρολύματα και πηγαίνει ασορτί με αυτά”, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί “υπερασπιζόμενοι” την Ελευθερία του Λόγου… “κάτω τα χέρια σας φωνάζουν μπορεί να λέει ό,τι θέλει”».

«Μισούν καθετί Ελληνικό λατρεύουν καθετί που προσβάλει την Ελλάδα και της κάνει ζημιά…από την Μικρασιατική εκστρατεία ως σήμερα παραμένουν διαχρονικά πάντα ίδιοι…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.