Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Τι αναμένεται να υποστηρίξει

Τις πόρτες του Ανακριτή στην Ευελπίδων πέρασε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και γιατί την έλαβε καθώς και για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

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Θα κληθεί να απαντήσει για ποιον λόγο υπήρχε ραντεβού μαζί του εκείνη την ημέρα καθώς και τι ακριβώς περιείχαν τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό αμέσως μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

Σημειώνεται ότι ο υπνοθεραπευτής δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος αλλά αυτοβούλως και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι -κατά τη γνώμη του- ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο. Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν πριν αλλά και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, καθώς και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των ψυχολογικών εξετάσεων που αναμένεται να βγουν τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, ερευνώνται οι συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου, ενώ η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εστιάζει στα οικονομικά και των δύο γιατρών, ειδικότερα σε σπίτια, ακίνητα, ιατρεία αλλά και άλλα και σε ένα ρολόι αξίας 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα τώρα με δημοσιεύματα, το πελατολόγιο του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου περιελάμβανε γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, της τέχνης και της πολιτικής που έφταναν εκεί μέσω προσωπικών συστάσεων, κυρίως για θεραπείες ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγήρανσης.

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Μετά από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουμε δει ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες για παράτυπες θεραπείες αισθητικής, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να τονίζει ότι αρχίζει από σήμερα κιόλας ελέγχους σε ύποπτα ιατρεία και κέντρα που έχουν εντοπιστεί μέσω της πλατφόρμας MedWatch.