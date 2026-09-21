Μαζωνάκης: “Είπαν στο αυτί στον οδηγό ποιος είναι ο ασθενής” – Τι λέει το ΕΚΑΒ για την ώρα θανάτου του τραγουδιστή

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, οι διασώστες που έσπευσαν στην κλινική στο Κολωνάκι δεν γνώριζαν αρχικά ότι ο 54χρονος ασθενής που είχε υποστεί ανακοπή ήταν ο γνωστός τραγουδιστής. Όπως είπε, η ταυτότητα του τραγουδιστή αποκαλύφθηκε στη συνέχεια στον τρίτο διασώστη που έφτασε με μοτοσυκλέτα, στον οποίο «είπαν στο αυτί» ποιος ήταν ο ασθενής.

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Μιλώντας στο Action24, ο κ. Μαθιόπουλος εξήγησε ότι οι δύο διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο είχαν ενημερωθεί μόνο ότι επρόκειτο για έναν 54χρονο άνδρα σε ανακοπή.

«Δεν είπαν στους δύο διασώστες ποιος ήταν, είπαν στο αυτί, στον διασώστη της μοτοσυκλέτας που έφτασε τρίτος, ότι ήταν ο Γ. Μαζωνάκης. Ο συνάδελφος δεν το μετέφερε στους διασώστες γιατί έπρεπε να βγει μπροστά να ανοίξει τον δρόμο να φτάσουμε στο νοσοκομείο» τόνισε.

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ περιέγραψε και όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δόθηκε η κλήση στο συντονιστικό κέντρο. Όπως ανέφερε, «φτάσαμε στα 3-4 λεπτά από την ώρα που μας δόθηκε κλήση από το συντονιστικό κέντρο. Περίμενε κάποιος στην είσοδο για να μας ανεβάσει στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι διασώστες μπήκαν στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ ο γιατρός που ήταν εκεί επιχειρούσε να του κάνει ΚΑΡΠΑ.

«Ο γιατρός που ήταν στο σημείο έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι και ο Γ. Μαζωνάκης ήταν σε ημικαθιστή θέση. Άρα από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα λάθος» τόνισε.

Όπως εξήγησε, οι διασώστες είχαν μαζί τους όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και ξεκίνησαν τις ενέργειες που απαιτούνται σε έναν ασθενή που βρίσκεται σε ανακοπή.

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«Οι συνάδελφοι ανέβηκαν με όλο τον εξοπλισμό, ό,τι προβλέπεται. Οι διασώστες δεν πηγαίνουν να παραλάβουν ασθενή να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αν κινδυνεύει η ζωή του μένουν στο σημείο τηρούν το πρωτόκολλο, ώστε αν υπάρχει πιθανότητα να ζήσει ένας τραυματίας ή ασθενής να τον σώσουν, θα κάνουν τις πρώτες βοήθειες που γνωρίζουν ώστε να ανατάξουν έναν ασθενή ο οποίος είναι σε ανακοπή. Είδαν ότι δεν αντιδρούσε ο Γ. Μαζωνάκης και τον κατέβασαν με την καρέκλα του ασθενοφόρου, γιατί το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ. Εμείς ή με καρέκλα ή με φορείο κατεβάζουμε έναν ασθενή ανάλογα με το πώς είναι ο χώρος».

Κατά τη μεταφορά του προς το ασθενοφόρο, σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, συνεχιζόταν η προσπάθεια υποστήριξης του τραγουδιστή.

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«Στο λεπτό που κατεβήκαμε του χορηγούσαμε οξυγόνο, προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε τον Γ. Μαζωνάκη τουλάχιστον με οξυγόνο μέχρι το ασθενοφόρο και εκεί ξεκινήσαμε πάλι να κάνουμε ΚΑΡΠΑ να τον συνδέσουμε στο μόνιτορ, τη μάσκα» σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υποτίθεται ότι κατέβαινε και ο γιατρός να συνοδεύσει το ασθενοφόρο. Όταν ενημερώθηκε ότι πηγαίνουμε στο ΕΛΠΙΣ, τον έχασαν οι συνάδελφοι και δεν ακολούθησε κανένας».

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«Το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο και δεν μπορούμε να παρέμβουμε»

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος τοποθετήθηκε και σχετικά με τους ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης παρέμβασης στην καταγραφή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τους οποίους απέρριψε κατηγορηματικά.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε εντολή να αλλάξει η ώρα, απάντησε «όχι», εξηγώντας ότι η καταγραφή πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα του ΕΚΑΒ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με ανθρώπινη παρέμβαση.

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Όπως τόνισε, «το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο. Η ώρα μπαίνει αυτόματα στο σύστημα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα στοιχεία θα προκύψουν από την απομαγνητοφώνηση των καταγεγραμμένων επικοινωνιών: «Όταν γίνει απομαγνητοφώνηση όλα αυτά θα φανούν. Και οι ώρες και οι συνομιλίες».

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες που έλαβαν οι διασώστες όταν μπήκαν στο ιατρείο. Όπως είπε, ενημερώθηκαν ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ, ωστόσο στάθηκε στη θέση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής.

«Όπως ήταν η θέση του Γ. Μαζωνάκη δεν μπορεί να κάνεις ΚΑΡΠΑ. Με καθιστή θέση, άρα δεν γίνεται. Είχαν έναν απινιδωτή οποίος ήταν στα πόδια του και όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι εάν έκαναν χρήση, τους απάντησαν ότι δεν λειτουργεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν έχεις απινιδωτή που δεν λειτουργεί, όταν δεν έχεις βάλει οξυγόνο, όταν δεν έχει λαρυγγική μάσκα, δυστυχώς δύσκολα μπορεί να αναταχθεί ένας ασθενής».

Κατά τον ίδιο, η ύπαρξη και χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού αμέσως μετά την ανακοπή θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες ανάνηψης. Όπως ανέφερε, «εάν είχαν όλο τον εξοπλισμό όπως είχαν οι διασώστες που ανεβήκαν στο ιατρείο και ξεκινούσαν όλη τη διαδικασία στα πρώτα λεπτά μετά την ανακοπή, (σ.σ. ο Γ. Μαζωνάκης) είχε πολλές πιθανότητες να επανέλθει».