Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος ναυτικός απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του σε πλοίο

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου σε πλοίο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 47χρονος ναύτης απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του.

Συγκεκριμένα, το λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε από ναυτικό πράκτορα ότι ένας 47χρονος ναύτης από τις Φιλιππίνες ο οποίος εργάζεται σε φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας, απείλησε με χρήση μαχαιριού έναν άλλον ναυτικό του ίδιου πλοίου.

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Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, τα οποία ανέβηκαν στο πλοίο και ακινητοποίησαν τον 47χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο λιμεναρχείο όπου από αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.