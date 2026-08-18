Μόλις 13 ετών και “ασημένια” στην Ευρώπη: Σπουδαία διάκριση για τη Μαριλένα Ιωαννίδη

Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό πέτυχε η μόλις 13 ετών Μαριλένα Ιωαννίδη, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών, που διεξάγονται στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Η νεαρή Ελληνίδα κολυμβήτρια ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα ύπτιο της κατηγορίας U16, τερματίζοντας με χρόνο 1:16.50.

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Με την επιτυχία της χάρισε παράλληλα στην ελληνική αποστολή το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Μόλις 13 ετών και απέναντι σε μεγαλύτερες αθλήτριες

Η επιτυχία της Μαριλένας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω της ηλικίας της.

Είναι μόλις 13 ετών, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου και η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της κατηγορίας της, έχοντας να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες αθλήτριες στην κολύμβηση.

Η Ιωαννίδη προπονείται συστηματικά στην κολύμβηση από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ενώ η παρουσία της στο Ανόβερο αποτελεί την πρώτη συμμετοχή της σε διεθνή διοργάνωση.

Παρά το άγχος της πρεμιέρας, προκρίθηκε στον τελικό από την τρίτη θέση και κατάφερε στη μεγάλη κούρσα να ανέβει μία θέση, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο.

Έρχονται τα δυνατά της αγωνίσματα

Μάλιστα, τα 100 μέτρα ύπτιο δεν αποτελούν το βασικό αγώνισμα της 13χρονης κολυμβήτριας.

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Όπως ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης της ΕΟΑΚ, Ηλίας Πανέτης, η εμφάνισή της δημιουργεί αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας, καθώς η Μαριλένα Ιωαννίδη θα αγωνιστεί και στα δυνατά της αγωνίσματα, ελεύθερο και πεταλούδα.

Οι 1οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων Κωφών πραγματοποιούνται στο Ανόβερο και ολοκληρώνονται στις 22 Αυγούστου.