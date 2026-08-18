Πτήση στην Αθήνα: Τι είναι το «go around» που προκάλεσε ανησυχία σε επιβάτες (βίντεο)

Ανησυχία προκάλεσε ανάρτηση επιβάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος περιγράφει περιστατικό κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε «παραλίγο να συγκρουστεί» με άλλο αεροσκάφος κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Στην ανάρτησή του, ο επιβάτης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης, «ξαφνικά ο πιλότος αντιλαμβάνεται το άλλο αεροπλάνο» και πραγματοποιεί απότομη άνοδο.

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Το περιστατικό, όπως παρουσιάζεται από τον ίδιο τον επιβάτη, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η συγκεκριμένη εικόνα δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε κίνδυνος σύγκρουσης.

Το επίμαχο βίντεο:

Τι είναι το «go around»

Αυτό που περιγράφεται ως απότομη άνοδος του αεροσκάφους ενδέχεται να αποτελεί τη λεγόμενη επανακύκλωση ή go around.

Πρόκειται για μία απολύτως προβλεπόμενη διαδικασία στην αεροπορία, κατά την οποία το αεροσκάφος διακόπτει την προσπάθεια προσγείωσης και επανέρχεται σε διαδικασία προσέγγισης.

Το go around μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει άλλο αεροσκάφος στον διάδρομο ή στην περιοχή της προσέγγισης, να μην έχουν διαμορφωθεί οι απαιτούμενες συνθήκες για ασφαλή προσγείωση, να έχει αλλάξει ο καιρός ή να έχει δοθεί σχετική οδηγία από τον πύργο ελέγχου.

Με απλά λόγια, το αεροσκάφος δεν προσγειώνεται όταν οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες και ξαναδοκιμάζει όταν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

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«Η ασφάλεια προηγείται της προσγείωσης»

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, θεωρεί εξαιρετικά προβληματική την παρουσίαση μιας απολύτως προβλεπόμενης διαδικασίας ασφαλείας, όπως είναι η επανακύκλωση (go around), με όρους όπως «παραλίγο τραγωδία», «παραλίγο σύγκρουση» ή «γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια».

Όπως επισημαίνεται, η επανακύκλωση αποτελεί καθημερινή και απολύτως φυσιολογική διαδικασία στην αεροπορία και πραγματοποιείται ακριβώς επειδή η ασφάλεια προηγείται της προσγείωσης.

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Παράλληλα, από ένα βίντεο που έχει τραβήξει ένας επιβάτης και από την προσωπική αντίληψη της απόστασης μεταξύ δύο αεροσκαφών δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ούτε για το αν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος σύγκρουσης ούτε για το αν σημειώθηκε οποιοδήποτε επιχειρησιακό λάθος.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπογραμμίζουν επίσης ότι δημόσιες εικασίες περί «λάθους πιλότου», «λάθους πύργου ελέγχου» ή «λάθους εντολής» δεν συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιχειρησιακά δεδομένα. Ενώ προειδοποιούν ότι θα κινηθούν νομικά.

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Η διαδικασία go around, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα βασικά «δίχτυα ασφαλείας» της αεροπορίας: όταν κάτι δεν είναι όπως πρέπει, η προσγείωση δεν ολοκληρώνεται.

Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο: να μην πραγματοποιηθεί μια προσγείωση όταν οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

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Η ασφάλεια των πτήσεων είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και, όπως επισημαίνεται, απαιτεί ακριβή στοιχεία και όχι συμπεράσματα που βασίζονται αποκλειστικά στην εικόνα ενός βίντεο ή στην υποκειμενική αντίληψη ενός επιβάτη.