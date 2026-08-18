Φωτιά τώρα στον Βόλο: Ήχησε το 112 στις Νέες Παγασές – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μαγνησία, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα του Δήμου Βόλου.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

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Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Ήχησε το 112 στις Νέες Παγασές

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112 για την περιοχή Νέες Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Οι κάτοικοι που έλαβαν το μήνυμα καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί εντολή απομάκρυνσης.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 18, 2026

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.