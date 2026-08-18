Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία

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Μέσα σε περίπου 30 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση, πλησίον του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:45, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σαλαμίνα, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 17:45.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής είναι μικρής έκτασης.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Παρόν το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η Σαλαμίνα βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) για την εκδήλωση πυρκαγιάς.