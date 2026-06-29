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Φωτιά σε συνοικία της Σμύρνης – Καίει μια ανάσα από τα σπίτια (Βίντεο)

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Φωτιά σε συνοικία της Σμύρνης – Καίει μια ανάσα από τα σπίτια (Βίντεο)
X/Acans
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις τουρκικές Αρχές μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στη συνοικία Τσανταρλί της Σμύρνης την Δευτέρα 29/6.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων φτάνοντας μια ανάσα από τα σπίτια.

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Η πυρκαγιά, που απειλεί κατοικημένες περιοχές, έχει οδηγήσει στην εκκένωση ορισμένων συγκροτημάτων κατοικιών και αγροικιών ως προληπτικό μέτρο. Τα πυροσβεστικά συνεργεία εργάζονται εντατικά για να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν σε σπίτια.

Ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών της Σμύρνης ανταποκρίνονται στην πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 2:30 μ.μ. σε έναν ελαιώνα στο Çandarlı και εξαπλώθηκε στο δάσος.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών χρησιμοποιεί 7 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα για εναέρια υποστήριξη, και 35 βυτιοφόρα νερού, 4 μπουλντόζες και δεκάδες άτομα προσωπικό για την επίγεια πυρόσβεση.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σμύρνης εργάζεται επίσης συνεχώς επί τόπου με 2 φορτηγά χωρητικότητας, 13 βυτιοφόρα νερού, 45 άτομα προσωπικό και 20 βυτιοφόρα νερού από την IZSU (Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σμύρνης) και τους γύρω δήμους.

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Η πυρκαγιά, η οποία εξακολουθεί να καίει στην περιοχή Ντελικτάς, συνεχίζει να καταπολεμάται από ομάδες πυρόσβεσης.

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