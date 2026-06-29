Φωτιά σε συνοικία της Σμύρνης – Καίει μια ανάσα από τα σπίτια (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στις τουρκικές Αρχές μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στη συνοικία Τσανταρλί της Σμύρνης την Δευτέρα 29/6.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων φτάνοντας μια ανάσα από τα σπίτια.

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Η πυρκαγιά, που απειλεί κατοικημένες περιοχές, έχει οδηγήσει στην εκκένωση ορισμένων συγκροτημάτων κατοικιών και αγροικιών ως προληπτικό μέτρο. Τα πυροσβεστικά συνεργεία εργάζονται εντατικά για να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν σε σπίτια. Dikili. Çandarlı. pic.twitter.com/kdVLKQvKsP— Punto Haber (@punto_haber) June 29, 2026

Ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών της Σμύρνης ανταποκρίνονται στην πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 2:30 μ.μ. σε έναν ελαιώνα στο Çandarlı και εξαπλώθηκε στο δάσος.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaşırken yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/DhXAPnmGBd— Acans (@AcansHaber) June 29, 2026

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar… pic.twitter.com/5VIVbB2h4z— Virallio (@viralliomag) June 29, 2026

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών χρησιμοποιεί 7 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα για εναέρια υποστήριξη, και 35 βυτιοφόρα νερού, 4 μπουλντόζες και δεκάδες άτομα προσωπικό για την επίγεια πυρόσβεση.

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🔴 | İzmir Çandırlı'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit eder noktaya ulaştı. pic.twitter.com/Q3W2Jxxjuh— Havadan Rapor (@HavadanRapor) June 29, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σμύρνης εργάζεται επίσης συνεχώς επί τόπου με 2 φορτηγά χωρητικότητας, 13 βυτιοφόρα νερού, 45 άτομα προσωπικό και 20 βυτιοφόρα νερού από την IZSU (Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σμύρνης) και τους γύρω δήμους.

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🔴 DİKİLİ’DEKİ ORMAN YANGININA YOĞUN MÜDAHALE



İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde ziraat arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. #İzmir #Dikili #ormanyangını pic.twitter.com/XNxEFhbhan — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2026

Η πυρκαγιά, η οποία εξακολουθεί να καίει στην περιοχή Ντελικτάς, συνεχίζει να καταπολεμάται από ομάδες πυρόσβεσης.