Ζωή Κρονάκη: «Στη ζωή μου ήμουν πολύ ανοργάνωτη – Αγάπησα τις αδυναμίες μου»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης και παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

«Έχω αγαπήσει τις αδυναμίες μου, προσπαθώ να πίσω και τους γύρω μου. Έφτασα σε αυτή την ηλικία και υπήρξε μια τεράστια διαδρομή στο να αυτολογοκρίνομαι και στο να λέω “γιατί αυτό;” Θα μπορούσα να είμαι πιο οργανωμένη και πιο συνεπής σε κάποια πράγματα», ανέφερε η Ζωή Κρονάκη.

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«Στη δουλειά ήμουν πάντα συνεπής. Κατά ένα περίεργο τρόπο… πάντα στη δουλειά ήμουν πολύ οργανωμένη, στη ζωή μου ήμουν ανοργάνωτη πολύ», εξομολογήθηκε.

«Εγώ εστιάζω συνέχεια στα λάθη μου, δεν χαϊδεύομαι. Δεν εστιάζω σε τίποτα θετικό. Αυτομαστιγώνομαι πολύ. Δεν μπορώ να βρω από πότε ξεκίνησε αυτό… από μια ηλικία και μετά, ίσως απ’ όταν άρχισα να αναλαμβάνω πιο πολλές ευθύνες. Τότε άρχισα να εστιάζω πιο πολύ στα λάθη μου», υπογράμμισε ο Τάσος Ιορδανίδης.