“Without Blood”: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί με τη Σάλμα Χάγιεκ

Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει πίσω από την κάμερα με το «Without Blood», ένα σκοτεινό και ιδιαίτερα συναισθηματικό δράμα που καταπιάνεται με τις συνέπειες του πολέμου, την απώλεια και το βάρος της εκδίκησης. Η νέα της ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο και έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Νίνα, την οποία υποδύεται η Σάλμα Χάγιεκ. Όταν ήταν ακόμη παιδί, είδε την οικογένειά της να δολοφονείται μέσα σε μια ένοπλη σύγκρουση. Χρόνια αργότερα, επιστρέφει νοητά σε εκείνη τη νύχτα, κουβαλώντας ακόμη την ανάγκη να βρει απαντήσεις και να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο που συνδέεται με το τραγικό παρελθόν της.

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Ο Τίτο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντεμιάν Μπιτσίρ, ήταν τότε ένα αγόρι που βοήθησε τη Νίνα να κρυφτεί και ουσιαστικά της έδωσε την ευκαιρία να επιβιώσει. Η συνάντησή τους χρόνια αργότερα βρίσκεται στον πυρήνα της ταινίας και γίνεται η αφορμή για μια διαφορετική ματιά πάνω στην εκδίκηση, την ενοχή και τη συγχώρεση.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει αναλάβει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και τη διασκευή του σεναρίου, μεταφέροντας στην οθόνη την ατμόσφαιρα του βιβλίου του Μπαρίκο. Η αφήγηση δεν στηρίζεται τόσο στη δράση, όσο στις σιωπές, τις ερμηνείες και στα συναισθήματα των δύο βασικών χαρακτήρων.

Η Σάλμα Χάγιεκ είχε αρχικά αρνηθεί τον ρόλο

Η συμμετοχή της Σάλμα Χάγιεκ στην ταινία δεν ήταν εξαρχής δεδομένη. Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι στην αρχή δεν ήθελε να υποδυθεί τη Νίνα, καθώς θεωρούσε ιδιαίτερα δύσκολο το συναισθηματικό φορτίο του ρόλου.

Όπως είχε εξηγήσει, φοβόταν ότι θα χρειαστεί να βυθιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ σκοτεινά συναισθήματα. Η Αντζελίνα Τζολί, ωστόσο, επέμεινε και οι δύο γυναίκες είχαν αρκετές συζητήσεις μέχρι η Χάγιεκ να αποφασίσει τελικά να συμμετάσχει.

Για την ηθοποιό, άλλωστε, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν κάποια απαιτητική σκηνή δράσης, αλλά η ανάγκη να παραμένει διαρκώς συνδεδεμένη με τον ψυχισμό της ηρωίδας. Η ταινία απαιτεί από τους πρωταγωνιστές να στηρίξουν την ιστορία κυρίως μέσα από τις ερμηνείες τους.

Το «Without Blood» γυρίστηκε το 2022 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024. Αποτελεί την τελευταία σκηνοθετική δουλειά της Αντζελίνα Τζολί και ακόμη μία ταινία της που στρέφεται σε ιστορίες ανθρώπων που προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της βίας και των συγκρούσεων.