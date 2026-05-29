Μπραντ Πιτ: Ο Μάντοξ ζητά να αφαιρέσει οριστικά το επώνυμο του πατέρα του από το όνομά του

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την πολύκροτη και μακροχρόνια οικογενειακή ρήξη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τα παιδιά του. Αυτή τη φορά, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην ζευγαριού, ο 24χρονος Μάντοξ Τζολί-Πιτ, φέρεται να έκανε ένα καθοριστικό βήμα, καταθέτοντας επίσημο αίτημα στις αρχές ώστε να αφαιρέσει οριστικά το επώνυμο του πατέρα του από το όνομά του.

Ο νεαρός, τον οποίο η Αντζελίνα Τζολί είχε υιοθετήσει από την Καμπότζη το μακρινό 2002, ζήτησε και νομικά να αναγνωρίζεται πλέον ως Μάντοξ Τσίβαν Τζολί.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, στην αίτησή του επικαλέστηκε αποκλειστικά προσωπικούς λόγους, χωρίς να θέλει να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για την απόφασή του. EPA / Sarah Silbiger / POOL

Η κίνηση αυτή, πάντως, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων αποφάσεων που έχουν πάρει και τα υπόλοιπα αδέλφια του. Για παράδειγμα, η Σιλό προχώρησε σε ανάλογη νομική ενέργεια μόλις συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας της, ενώ η Ζαχάρα και η Βιβιέν επιλέγουν πλέον να χρησιμοποιούν δημόσια μόνο το επώνυμο της μητέρας τους.

Ο Μάντοξ είχε δείξει τις προθέσεις του και μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς στους τίτλους τέλους της πρόσφατης ταινίας «Couture» αναγράφηκε απλώς ως Μάντοξ Τζολί. EPA / VICKIE FLORES

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οριστικό τέλος στον γάμο των δύο διάσημων ηθοποιών γράφτηκε μετά από ένα έντονο φημολογούμενο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής πτήσης το 2016.

Η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί είχε υποστηρίξει τότε ότι ο Μπραντ Πιτ είχε επιτεθεί λεκτικά και σωματικά στην ίδια και στα παιδιά τους, με ιδιαίτερη έμφαση σε έναν καβγά που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον ηθοποιό και τον έφηβο, τότε, Μάντοξ. Αν και οι ομοσπονδιακές αρχές που εξέτασαν την υπόθεση δεν προχώρησαν σε κάποια δίωξη εις βάρος του ηθοποιού, το κλίμα στην οικογένεια δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

Σήμερα, οι σχέσεις του Μπραντ Πιτ με τα μεγαλύτερα από τα έξι παιδιά του περιγράφονται ως ανύπαρκτες, ενώ και η επικοινωνία με τα μικρότερα έχει ατονήσει σημαντικά.

Aνθρωποι από την πλευρά της Τζολί ξεκαθαρίζουν ότι η απομάκρυνση των παιδιών είναι δική τους συνειδητή επιλογή και άμεση συνέπεια της συμπεριφοράς του ίδιου του πατέρα τους.