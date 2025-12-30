Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Μια έμπειρη παρουσιάστρια οφείλει να γνωρίζει τι προβάλλει η εκπομπή της»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε στο «Happy Day» την έντονη απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου προς τη Μαίρη Συνατσάκη για ένα παλιό ρεπορτάζ από την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η παρουσιάστρια τόνισε πως μια έμπειρη επαγγελματίας δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την έλλειψη ενημέρωσης για το περιεχόμενο της εκπομπής της.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως αντίδραση στην πρόσφατη δημόσια κόντρα των δύο γυναικών που αναζωπυρώθηκε με αφορμή γεγονότα του παρελθόντος. Η ομάδα της εκπομπής ανέλυσε τις ευθύνες των κεντρικών παρουσιαστών, θέτοντας το ζήτημα της τελικής υπογραφής στα θέματα που προβάλλονται στον αέρα.

Όλα όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Νομίζω ότι είναι η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι. Όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις. Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε κι ο Τσουρός στο σχόλιό του, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα.

Και η ίδια δεν μπλέκεται και σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής. Αλλά από κει και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς. Και λες, δηλαδή αν εμένα μια φορά η Μαίρη Παλιαλέξη δεν μου ‘χει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μ’ αρέσει, θα της πω “Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω”. Θέλω να δω.

Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνέντευξη, συχνά θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή.

Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη την έκαναν να να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ. Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια και των συναδέλφων και των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα», δήλωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: