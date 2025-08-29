«Τώρα Μαζί» με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου – Κάθε Σαβ/κο στις 06:00 το πρωί στο OPEN

Με ένα νέο δίδυμο και ανανεωμένη διάθεση, το OPEN υποδέχεται τη νέα σεζόν, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του την εκπομπή «Τώρα Μαζί». Ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου αναλαμβάνουν το τιμόνι της πρωινής ενημέρωσης, φέρνοντας φρέσκο αέρα κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 06:00 το πρωί.

Η ανακοίνωση του OPEN:

Από το Σάββατο 30 Αυγούστου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 06:00 το πρωί, «ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ» ο Χρήστος Τσιγουρής με τη Χρύσα Φώσκολου. Όλα τα φώτα στα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Όλοι οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων στο στούντιο του ΟΡΕΝ.

Γιατί και τα Σαββατοκύριακα η ενημέρωση είναι ΟΡΕΝ.