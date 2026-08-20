Τομ Κρουζ: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο

Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, «Digger», η παγκόσμια πρεμιέρα της οποίας θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η πρώτη προβολή της ταινίας θα γίνει στην πλατεία Λέστερ, στο πλαίσιο του Royal Film Performance, ενώ το «Digger» δεν θα ακολουθήσει τον συνηθισμένο κύκλο των φθινοπωρινών κινηματογραφικών φεστιβάλ.

Στη νέα του κινηματογραφική εμφάνιση, ο Τομ Κρουζ ενσαρκώνει τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια καταστροφή την οποία έχει προκαλέσει ο ίδιος. Προσπαθώντας να διορθώσει τα πράγματα, ξεκινά μια απέλπιδα προσπάθεια να αποδείξει πως μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα.

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Η πρεμιέρα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η μεγάλη βραδιά στο Λονδίνο πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Warner Bros., της Legendary Pictures και της The Film and TV Charity, με τα έσοδα της εκδήλωσης να στηρίζουν τη φιλανθρωπική οργάνωση που βρίσκεται στο πλευρό ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ και οι παραγωγοί της ταινίας εξέφρασαν την ιδιαίτερη χαρά τους για το γεγονός ότι η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί για έναν τόσο σημαντικό σκοπό.

Η επιλογή του Λονδίνου δεν είναι τυχαία, καθώς ολόκληρη η παραγωγή του «Digger» πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τα γυρίσματα μέχρι και τα στάδια της παραγωγής.

Το καστ της ταινίας

Εκτός από τον Τομ Κρουζ, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή, στο «Digger» πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Τζον Γκούντμαν, Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ’ Αρσι.

Το σενάριο της ταινίας έχει την υπογραφή του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Το ελληνικό κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει το «Digger» στις κινηματογραφικές αίθουσες από την 1η Οκτωβρίου 2026.