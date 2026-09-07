Όσκαρ: Η «Σπασμένη Φλέβα» με τον Βασίλη Μπισμπίκη η επίσημη ελληνική πρόταση

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, επελέγη ως η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η ταινία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διαδικασία επιλογής των έργων που θα διεκδικήσουν μία θέση στις τελικές υποψηφιότητες της 99ης διοργάνωσης των βραβείων Όσκαρ.

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Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή της ταινίας ως επίσημης ελληνικής πρότασης δεν συνεπάγεται αυτομάτως την υποψηφιότητά της για Όσκαρ. Θα προηγηθούν η αξιολόγηση των διεθνών συμμετοχών και η ανακοίνωση της βραχείας λίστας και των τελικών υποψηφιοτήτων από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Η απόφαση της επιτροπής

Η αρμόδια επιτροπή, η οποία αποτελείται από 13 μέλη και συγκροτήθηκε ειδικά για τη διαδικασία του 2026, συνεδρίασε και πρότεινε κατά πλειοψηφία τη «Σπασμένη Φλέβα» ως την επίσημη ελληνική συμμετοχή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της, πρόκειται για μία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια ταινία, η οποία επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με τρόπο αναγνωρίσιμο στο διεθνές κοινό.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται το αδιέξοδο ενός ήρωα στη σύγχρονη Ελλάδα, με την επιτροπή να εκτιμά ότι το έργο συνδυάζει αποτελεσματικά το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο.

Στο σκεπτικό επισημαίνεται επίσης ότι δημιουργός της ταινίας είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης.

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Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Στη «Σπασμένη Φλέβα» ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν επιχειρηματία πνιγμένο στα χρέη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ασφυκτικό οικονομικό και προσωπικό αδιέξοδο.

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Ο ήρωας έχει μπλέξει με έναν τοκογλύφο και διαθέτει ελάχιστο χρόνο για να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται προκειμένου να σώσει το σπίτι του.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι επιλογές του περιορίζονται, οδηγείται σε ολοένα πιο ακραίες αποφάσεις.

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Το σενάριο συνυπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης.

Μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστούν οι:

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Μαρία Κεχαγιόγλου

Μπέττυ Αρβανίτη

Στάθης Σταμουλακάτος

Σοφία Κουνιά

Γιάννης Νιάρρος

Γιάννης Αναστασάκης

Ιωάννα Κολλιοπούλου

Κλέλια Ρένεση

Αναστασία Χατζηαθανασίου

Δημήτρης Καπετανάκος

Μαρία Καλλιμάνη

Η ταινία αποτελεί, μεταξύ άλλων, συμπαραγωγή του Onassis Culture.

Από τη σύγχρονη Ελλάδα στα Όσκαρ

Η «Σπασμένη Φλέβα» αποτελεί ένα σκληρό κοινωνικό δράμα, με τον Γιάννη Οικονομίδη να τοποθετεί στο επίκεντρο έναν άνδρα παγιδευμένο στις επιλογές, στα χρέη και στις προσωπικές του αντιφάσεις.

Η αφήγηση παρακολουθεί την προσπάθεια του Θωμά να ξεφύγει από το οικονομικό αδιέξοδο, καθώς ο κόσμος που έχει δημιουργήσει γύρω του αρχίζει να καταρρέει.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Πολιτισμού, η ιστορία αντλεί στοιχεία από την αρχαία τραγωδία, μεταφέροντάς τα στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα.

Το υπουργείο αναλαμβάνει πλέον να ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη συμμετοχή της ταινίας στην 99η διοργάνωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.