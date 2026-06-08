Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του Παλαιστίνιου – Ετοίμαζε χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 37χρονο Παλαιστίνιο, που συνελήφθη το Σάββατο 6 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, για συμμετοχή στην Χαμάς.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του 37χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

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Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε παράταση για να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου.



Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος πέρασε το πρωί της Δευτέρας, 8 Ιουνίου το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, μετά την μεταγωγή του από την Κρήτη.

“Σχεδίαζε χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες”

Την υπόθεση του 37χρονου σχολίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτοντας ότι ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέρα από την Ελλάδα.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που θέλει περαιτέρω έρευνα και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνήσουμε αν υπάρχουν τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς, που 40 χρόνια τώρα δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, γίνονται αντιληπτές οι διαστάσεις της απειλής», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

«Σε λίγο θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα κριθεί σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα. Καθ΄ομολογίαν του, προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν ο 37χρονος μπορεί να θεωρηθεί «μοναχικός λύκος», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πιστεύει πως κανείς δεν είναι τέτοιος, καθώς «πάντα χρειάζεται εκπαίδευση, άρα δεν μπορεί να είναι μόνος. Γενικότερα, είναι ατυχής όρος ο μοναχικός λύκος, χρειάζεται μεγάλη προπαρασκευή και εκπαίδευση. Πρόκειται για προσπάθειες από οργανώσεις προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι».

Για το αν η πολιτική που ακολουθείται απέναντι στο Ισραήλ δημιουργεί πρόβλημα, είπε: «Με τους τρομοκράτες δεν υπάρχει συνεννόηση και λογική, δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειες και αποφάσεις τους, όπως συμβαίνει και με την εγχώρια τρομοκρατία και τη 17 Νοέμβρη. Καμία φράση που γράφτηκε δεν είχε δόση αλήθειας. Εξάλλου, οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους είναι εξαιρετικές, καθημερινά ο ΥΠΕΞ μιλά με εκπροσώπους των Παλαιστινίων και προ μηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη. Οι τρομοκράτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα ή την Κύπρο. Το θέμα της τρομοκρατικής βίας είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που χρειάζεται είναι η διαρκής λήψη μέτρων για την αποτροπή τέτοιων χτυπημάτων και οι πληροφορίες προκειμένου να αποτραπούν τέτοιου είδους ενέργειες».