Κακλαμάνης για Σουφλιά: “Ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση”

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών είπαν συγγενείς, φίλοι, συντοπίτες του, συνοδοιπόροι και αντίπαλοι στην πολιτική, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και επί χρόνια βουλευτή και Υπουργού, Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης στο επικήδειο που εκφώνησε το πρωί της Δευτέρας (8/6).

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ σήμερα μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, έναν συνοδοιπόρο και φίλο, τον Γιώργο Σουφλιά.

Υπήρξε κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.



Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!



Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».