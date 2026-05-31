Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Βλέπει φαντάσματα να τον κυνηγάνε – Η Ζήνα τον “έσφαξε” με το γάντι»

Στο τηλεοπτικό παρασκήνιο και τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη συζήτηση στάθηκε μια πρόσφατη τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία επεσήμανε ότι η συνολική διαδρομή ενός τηλεοπτικού προσώπου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αρνητικά από μία και μόνο κακή τηλεοπτική σεζόν όσον αφορά τα ποσοστά τηλεθέασης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη, τονίζοντας πως η τοποθέτησή της αποτελούσε άμεση απάντηση σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου.

«Τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι μια κουβέντα που αφορά τον κόσμο. […] Η Ζήνα δεν το είπε έτσι ουρανοκατέβατα. Ήρθε ένας ρεπόρτερ και τη ρώτησε ουσιαστικά πώς νιώθει που δεν πάει καλά κι αν ένας παρουσιαστής κρίνεται από μία κακή χρονιά. Αυτή ήταν η ερώτηση του ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 στη Ζήνα.

Δεν λέω ότι είναι κακιά η ερώτηση, παιδιά. Λέω ότι η απάντηση της Ζήνας έχει απόλυτη συνοχή με την ερώτηση που της έγινε. Δηλαδή ότι «ναι, δεν πιστεύω ότι ένας παρουσιαστής κρίνεται από μία κακή χρονιά, αλλά απ’ τη στιγμή που μου τη θέτεις εμένα αυτή την ερώτηση, σημαίνει ότι με τοποθετείς εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε σας, κι it’s okay, δεν κρίνεται η πορεία μας από αυτό». Αυτό είπε η Ζήνα».

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα η παρουσιάστρια του Star, η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε την άποψη πως η στάση της ήταν απόλυτα ορθή και θα έπρεπε να βρει σύμφωνο και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι “σφάζω με το γάντι”. Είναι μία απάντηση που πραγματικά έχει ουσία, δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια: κανένας επαγγελματίας δεν κρίνεται από μία κακή χρονιά. Και για μένα ο Γιώργος αυτό θα ‘πρεπε να πάρει και να αγκαλιάσει. Και να πει ότι όντως, κανένας δεν κρίνεται από μία κακή χρονιά», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η κριτική στο τηλεοπτικό προφίλ του Γιώργου Λιάγκα

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η παρουσιάστρια του MEGA εστίασε στην ευρύτερη τηλεοπτική συμπεριφορά του Γιώργου Λιάγκα.

Όπως υπογράμμισε, όταν ένας κεντρικός παρουσιαστής επιλέγει συνειδητά να εκφράζει έναν λόγο προκλητικό που πυροδοτεί αντιδράσεις, οφείλει να είναι προετοιμασμένος να δεχτεί και την ανάλογη κριτική, χωρίς να αντιμετωπίζει τους σχολιαστές ως εχθρούς που έχουν εμμονή μαζί του.

«Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολα ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν εμμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε -δηλαδή σκεφτόμαστε εμείς να σχολιάσουμε που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση- είναι περίεργο.

Δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι «σαν προσωπικότητα θα είμαι μία προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα» – το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από μας – και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς, όταν τα προκλητικά πράγματα που λες, ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.

Αυτό για τους παρουσιαστές είναι μία απόφαση. Όταν είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες «ή θα είμαι χαμογελαστός και θα λέω ναι, ναι, ναι, και θα βάλω δυο τρεις απέναντι να λένε τις κακίες», ή «θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω».

Εγώ προτιμώ το δεύτερο φυσικά αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιαστώ, να κριθώ. Τι πρόβλημα έχω μ’ αυτό; Δεν θεωρώ ότι είναι εμμονικός αυτός που με σχολιάζει, γι’ αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί»