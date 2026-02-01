Το Σόι Σου: Η Λυδία ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά – Απόψε στις 21:00 στον ALPHA

Ένα ακόμη σπαρταριστό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ALPHA «Το σόι σου» έρχεται την απόψε στις 21:00 στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η Λυδία αποφασίζει να βγει ξανά στην αγορά εργασίας και όλα γίνονται άνω κάτω.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Λυδία ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάββας και οι δικοί του προσπαθούν να τη βοηθήσουν, κάτι για το οποίο η ίδια δε χαίρεται ιδιαίτερα. Ώσπου έρχεται η πρόταση της Αλεξάνδρας! Η φίλη της, η Παπαδροσοπούλου ορίζει τη Λυδία μάνατζερ, για τη διαμονή των VIP προσώπων στα αρχοντικά που νοικιάζει.

Η Λυδία ενθουσιασμένη, οργανώνει τα πάντα κι έχει βοηθό τον Μένιο! Εκείνος εκτελεί χαρούμενος ό,τι του αναθέτει η Λυδία ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Όταν οι Τριαντάφυλλοι καταλαβαίνουν την γκάφα του Μένιου, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

Μήπως, όμως, το λάθος του Μένιου αντί για ολέθριο ήταν… ευεργετικό; Μήπως η καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί, με τον πιο παράδοξο τρόπο;