«Το σόι σου» επιστρέφει – Η συγκινητική επανένωση του καστ για την πρώτη ανάγνωση (vid)

Μια από τις πιο αγαπημένες σειρές των τελευταίων ετών, «Το Σόι σου», επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Η είδηση της επανένωσης του καστ έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους χιλιάδες πιστούς τηλεθεατές της, και η πρώτη ανάγνωση των νέων σεναρίων έγινε η αφορμή για μια συγκινητική συνάντηση.

Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από αυτή την πολυαναμενόμενη επανένωση των συντελεστών. Η ηθοποιός απαθανάτισε τις στιγμές χαράς και ζεστασιάς που επικράτησαν στον χώρο, με τους ηθοποιούς να ανταλλάσσουν χαμόγελα και αγκαλιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λίγες ώρες πριν… Πρώτη συνάντηση πρώτη ανάγνωση. Το σόι σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Βάσω Λασκαράκη, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

Δείτε παρακάτω το στιγμιότυπο: