Το “Φως στο Τούνελ” με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει για 32η χρονιά – Το τρέιλερ για τη νέα σεζόν

To «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο Mega τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά το τέλος της εκπομπής για τη φετινή σεζόν, ήδη άρχισε να προβάλλεται το νέο τρέιλερ.

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Δείτε το τρέιλερ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν:

Το «Φως στο Τούνελ» ετοιμάζεται για μια ακόμα χρονιά να ανοίξει ξανά τα φώτα του μέσα από τη συχνότητα στο Mega και να ερευνήσει ανεξιχνίαστες και σκοτεινές υποθέσεις, που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη.

Η Αγγελική Νικολούλη και η έμπειρη ομάδα της θα συνεχίσουν για 32η σεζόν να αναζητούν την αλήθεια με επιμονή και συνέπεια και να ρίχνουν φως σε εγκλήματα και εξαφανίσεις.