«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Η οργάνωση εμπλέκεται με κάποιο τρόπο με το Πανεπιστήμιο – Μην χάσετε το 7ο επεισόδιο στον ANT1
Ο Αστυνομικός Δντής Νίκος Βανόρτας γνωρίζει την όλη κατάσταση
*του Θοδωρή Καλιμτζάκη
«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Τα Τρία Πακέτα – Επεισόδιο VII. Τα στοιχεία οδηγούν στο γεγονός ότι μια φοιτήτρια από τα θύματα είχε σχέση με κάποιον από το Πανεπιστήμιο. Η Χριστίνα (μαζί με την Δανάη) θα ρισκάρει ξανά τη ζωή της, αυτή τη φορά για την υπόθεση με το τατουάζ της μέδουσας.
Η Ελένη δέχεται μια απροσδόκητη επίσκεψη
Ο Μελέτης πιέζεται από τον Βανόρτα για νέες πληροφορίες. Το όνομα Σιμόπουλος (Δημήτρης Μαυρόπουλος) πέφτει στο τραπέζι των συζητήσεων. Ο Λαΐνης αποφυλακίζεται και το «ερπετό» πρέπει να αναλάβει δράση. Ο Διοικητής περιμένει τα 3 πακέτα.
Η Μάρθα αντικρίζει ξανά την Δανάη στη φυλακή και αρχίζει να υποψιάζεται. Η κουβέντα Σιμόπουλου με Γρύπα είναι όλα τα λεφτά…Η συνάντηση με το ερπετό γίνεται.
Δείτε στις 23:00 στον ΑΝΤ1 το 7ο επεισόδιο της συγκλονιστικής σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια. Στο 8ο και τελευταίο κεφάλαιο θα αποκαλυφθούν όλα…(τρομερά καλογυρισμένο όσον αφορά τις σκηνές δράσης).
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