Θέμης Γεωργαντάς: Κάνει πρεμιέρα με το «After Dark» και καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου

Το «After Dark» επιστρέφει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 00:45, για ακόμα μία σεζόν στο OPEN, με πρώτη καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου!

Ο Θέμης Γεωργαντάς με το πηγαίο χιούμορ του, το λαμπερό του χαμόγελο και την αισιοδοξία που εκπέμπει, κάθε εβδομάδα θα υποδέχεται στο «After Dark» λαμπερούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως πάντα, ο Θέμης τους καλωσορίζει «αγγελικά» και είναι έτοιμος να ακούσει όλες τους τις «αμαρτίες»! Μαζί απολαμβάνουν το πιο ανατρεπτικό δείπνο της ζωής τους έχοντας μία άκρως εξομολογητική διάθεση!

Σε κάθε επεισόδιο του «After Dark», οι καλεσμένοι ζουν μία αξέχαστη βραδιά καθώς έρχονται αντιμέτωποι με διασκεδαστικά παιχνίδια αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις! Φυσικά, το σήμα κατατεθέν της εκπομπής, το γνωστό και αγαπημένο εξομολογητήριο, τους περιμένει, εκεί όπου ο Θέμης τους βάζει τις πιο δύσκολες και αναπάντεχες ερωτήσεις! Ποιο θα είναι το ποσοστό αγιότητας των φετινών καλεσμένων;

Πρώτη καλεσμένη της εκπομπής η εκρηκτική, ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μιλάει στον Θέμη για την επιτυχημένη της πορεία.

H δημοφιλής τραγουδίστρια εκμυστηρεύεται ότι δεν ήταν εύκολη η διαδρομή της και πως υπήρξε μια περίοδος στην καριέρα της που αισθάνθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει και αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όπως δηλώνει, όμως, έπρεπε να γίνει και αυτό γιατί πείσμωσε και ξεκίνησε ξανά.

Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται όταν η μικρή Κατερίνα αντίκρυσε σε μία ελληνική ταινία τον πρώτο καλλιτεχνικό της έρωτα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα. Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το να γίνει τραγουδίστρια, ήταν αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή της.

Το «After Dark» επιστρέφει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 00:45, για ακόμα μία σεζόν στο OPEN, με πρώτη καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θέμης Γεωργαντάς με το πηγαίο χιούμορ του, το λαμπερό του χαμόγελο και την αισιοδοξία που εκπέμπει, κάθε εβδομάδα θα υποδέχεται στο «After Dark» λαμπερούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο! Όπως πάντα, ο Θέμης τους καλωσορίζει «αγγελικά» και είναι έτοιμος να ακούσει όλες τους τις «αμαρτίες»! Μαζί απολαμβάνουν το πιο ανατρεπτικό δείπνο της ζωής τους έχοντας μία άκρως εξομολογητική διάθεση!

Σε κάθε επεισόδιο του «After Dark», οι καλεσμένοι ζουν μία αξέχαστη βραδιά καθώς έρχονται αντιμέτωποι με διασκεδαστικά παιχνίδια αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις! Φυσικά, το σήμα κατατεθέν της εκπομπής, το γνωστό και αγαπημένο εξομολογητήριο, τους περιμένει, εκεί όπου ο Θέμης τους βάζει τις πιο δύσκολες και αναπάντεχες ερωτήσεις! Ποιο θα είναι το ποσοστό αγιότητας των φετινών καλεσμένων;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη καλεσμένη της εκπομπής η εκρηκτική, ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μιλάει στον Θέμη για την επιτυχημένη της πορεία.

H δημοφιλής τραγουδίστρια εκμυστηρεύεται ότι δεν ήταν εύκολη η διαδρομή της και πως υπήρξε μια περίοδος στην καριέρα της που αισθάνθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει και αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όπως δηλώνει, όμως, έπρεπε να γίνει και αυτό γιατί πείσμωσε και ξεκίνησε ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται όταν η μικρή Κατερίνα αντίκρυσε σε μία ελληνική ταινία τον πρώτο καλλιτεχνικό της έρωτα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα. Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το να γίνει τραγουδίστρια, ήταν αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή της.