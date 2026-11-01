The Voice: Πρωτιά με 30,6% για τον Γιώργο Λιανό – Οι εκπλήξεις του αποψινού επεισοδίου

Στην κορυφή της τηλεθέασης παρέμεινε το «The Voice of Greece powered by Telekom» το βράδυ του Σαββάτου (31/10), καταγράφοντας ποσοστό 30,6% στο σύνολο του κοινού και 23,3% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen που ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ.

Ο μουσικός διαγωνισμός με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, ενώ συνολικά 2.308.148 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα έστω και για ένα λεπτό.

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Το δημοφιλές talent show επιστρέφει εκτάκτως απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 21:30, με νέες εμφανίσεις, μουσικές εκπλήξεις και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους coaches.

The Voice: Πρωτιά στην τηλεθέαση με 30,6%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, το επεισόδιο του Σαββάτου σημείωσε:

30,6% μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού.

μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού. 23,3% μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54.

μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54. 2.308.148 τηλεθεατές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον ένα λεπτό.

Το τελευταίο μέγεθος αφορά τη συνολική απήχηση του προγράμματος και όχι τον μέσο αριθμό τηλεθεατών που το παρακολούθησαν ταυτόχρονα.

Στις κόκκινες πολυθρόνες συνεχίζουν να βρίσκονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα, διεκδικώντας τους διαγωνιζόμενους που ξεχωρίζουν με τις φωνητικές τους ικανότητες.

Μια 20χρονη εντυπωσιάζει και τους τέσσερις coaches

Στο αποψινό επεισόδιο, μια 20χρονη διαγωνιζόμενη ανεβαίνει στη σκηνή και καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον και των τεσσάρων coaches με τη γλυκιά φωνή της.

Ακολουθεί έντονη διεκδίκηση, καθώς ο καθένας προσπαθεί να την πείσει να ενταχθεί στη δική του ομάδα.

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Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται στο δελτίο Τύπου του ΣΚΑΪ, η νεαρή τραγουδίστρια φαίνεται πως έχει ήδη ξεκάθαρη προτίμηση.

Το ποιον coach θα επιλέξει θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

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Πατέρας και κόρη τραγουδούν μαζί και ξεσηκώνουν το πλατό

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση διαγωνιζόμενης που φέρνει στη σκηνή του The Voice το κλίμα των ελληνικών πανηγυριών.

Η ερμηνεία της δημιουργεί κέφι στους coaches, όμως η μεγάλη έκπληξη έρχεται όταν στο πλευρό της εμφανίζεται ο πατέρας της.

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Οι δυο τους ερμηνεύουν ένα ντουέτο, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα μικρό γλέντι, με μουσική και χορό.

Η συγκινητική εμφάνιση με τραγούδι του Andrea Bocelli

Συγκίνηση αναμένεται να προκαλέσει και μία ακόμη διαγωνιζόμενη, η οποία επιλέγει να ερμηνεύσει τραγούδι του Andrea Bocelli.

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Η εμφάνισή της κερδίζει το ενδιαφέρον δύο coaches, που προσπαθούν να την εντάξουν στις ομάδες τους.

Αυτή τη φορά, όμως, η τελική επιλογή δεν θα γίνει αποκλειστικά με βάση τη δική της προτίμηση.

Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, ο γιος της είχε εκφράσει πριν από την εμφάνισή της την επιθυμία να τη δει σε συγκεκριμένη ομάδα και εκείνη αποφασίζει να του κάνει το χατίρι.

Φυσαρμόνικα και ένα γνώριμο τηλεοπτικό πρόσωπο στη σκηνή

Στο νέο επεισόδιο θα εμφανιστεί επίσης μία διαγωνιζόμενη που συνδυάζει τη φωνή της με τη φυσαρμόνικα, επιχειρώντας να ξεχωρίσει μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική παρουσίαση.

Παράλληλα, ένα γνώριμο πρόσωπο από τον χώρο της τηλεόρασης και της μουσικής θα ανέβει στη σκηνή, παρουσιάζοντας μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και χορό.

Το ερώτημα είναι εάν η σκηνική παρουσία και η ερμηνεία του θα καταφέρουν να πείσουν κάποιον από τους τέσσερις coaches να γυρίσει την καρέκλα του.

Ο Γιώργος Λιανός αναλαμβάνει και απόψε την παρουσίαση, συνοδεύοντας τους διαγωνιζόμενους σε μία ακόμη βραδιά Blind Auditions.

The Voice: Πότε προβάλλεται το νέο επεισόδιο

Το νέο επεισόδιο του «The Voice of Greece powered by Telekom» θα μεταδοθεί απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, εκτάκτως στις 21:30 από τον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου: