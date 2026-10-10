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Το “The Voice” επέστρεψε στον ΣΚΑΪ – Η πρώτη εμφάνιση της Πάολα ως coach

Μίλησε για τη χαρά της που βρίσκεται στην παρέα των υπόλοιπων coaches

Το “The Voice” επέστρεψε στον ΣΚΑΪ – Η πρώτη εμφάνιση της Πάολα ως coach
DEBATER NEWSROOM

Το The Voice επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό να αναλαμβάνει για ακόμη μία χρονιά την παρουσίαση.

Στις καρέκλες των coaches κάθισαν ξανά ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, ενώ τη φετινή ομάδα συμπληρώνει η Πάολα, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο μουσικό talent show. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο πλατό και, αφού πήρε τη θέση της, μίλησε για τη χαρά της που βρίσκεται στην παρέα των υπόλοιπων coaches.

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“Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη”, είπε χαρακτηριστικά ευχόμενη σε όλους μια όμορφη τηλεοπτική σεζόν.

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