The Voice: Από το «Respect» στη «Sexy θεία Λόλα» – Όσα θα δούμε απόψε στον ΣΚΑΪ

Με 15 νέους διαγωνιζόμενους, δυνατές ερμηνείες, ανατροπές και αρκετές στιγμές γέλιου επιστρέφει απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 21:00, το «The Voice of Greece powered by Telekom» στον ΣΚΑΪ.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα παίρνουν ξανά τις θέσεις τους στις χαρακτηριστικές κόκκινες πολυθρόνες, αναζητώντας τις φωνές που θα στελεχώσουν τις ομάδες τους.

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Στην παρουσίαση βρίσκεται ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος υποδέχεται τους υποψηφίους και τους στηρίζει λίγο πριν από τη μεγάλη δοκιμασία των Blind Auditions.

The Voice: Η διαγωνιζόμενη που ξεσηκώνει τους τέσσερις coaches

Μία από τις εμφανίσεις που αναμένεται να ξεχωρίσουν στο αποψινό επεισόδιο είναι εκείνη μιας διαγωνιζόμενης που επιλέγει να ερμηνεύσει το θρυλικό «Respect» της Aretha Franklin.

Η ερμηνεία της ξεσηκώνει το κοινό και προκαλεί έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους τέσσερις coaches, οι οποίοι θέλουν να την εντάξουν στην ομάδα τους.

Ωστόσο, η τελική επιλογή ανήκει στην ίδια, που καλείται να αποφασίσει με ποιον ή ποια θα συνεχίσει στον μουσικό διαγωνισμό.

Από την Κατερίνα Στανίση στον Σταμάτη Γονίδη

Το λαϊκό τραγούδι έχει επίσης την τιμητική του στις αποψινές Blind Auditions.

Μία νεαρή διαγωνιζόμενη ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει το «Τότε» της Κατερίνας Στανίση, εντυπωσιάζοντας με την ιδιαίτερη χροιά και την ωριμότητα της φωνής της.

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Μία άλλη υποψήφια, η οποία έχει μεγαλώσει ακούγοντας τις συμβουλές του Σταμάτη Γονίδη, επιλέγει να τραγουδήσει το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα».

Η διαγωνιζόμενη, που είναι μητέρα, θέλει να αποδείξει ότι η οικογενειακή ζωή δεν αποτελεί εμπόδιο για την πραγματοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών ονείρων της.

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Μπατσάτα στη σκηνή και… «Sexy θεία Λόλα»

Το αποψινό επεισόδιο δεν θα έχει μόνο συγκίνηση και αγωνία, αλλά και αρκετό κέφι.

Ένας διαγωνιζόμενος από την Κύπρο καταφέρνει να περάσει στην επόμενη φάση και στη συνέχεια χορεύει μπατσάτα με διαφορετικό coach από εκείνον που επέλεξε, δημιουργώντας μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές της βραδιάς.

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Ακόμη μία ιδιαίτερη εμφάνιση έρχεται από υποψήφιο που επιλέγει το τραγούδι «Sexy θεία Λόλα».

Η ερμηνεία του εξελίσσεται σε μια αυθόρμητη μουσική συνάντηση, καθώς δύο από τους coaches ανεβαίνουν στη σκηνή και τραγουδούν μαζί του παλιές επιτυχίες που θυμούνται από τα παιδικά τους χρόνια.

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Ο Γιώργος Λιανός παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενθαρρύνει τους υποψηφίους και παρεμβαίνει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ όπου χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι το «The Voice» επέστρεψε στον ΣΚΑΪ στις 10 Οκτωβρίου, με την Πάολα να κάνει την πρώτη της εμφάνιση ως coach.

The Voice: Πρωτιά στην τηλεθέαση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ικανοποίηση επικρατεί και για την πορεία του μουσικού διαγωνισμού στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen που ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ, το επεισόδιο του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα, το «The Voice of Greece» σημείωσε:

28,3% στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.

στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού. 19,4% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών.

στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών. 1.257.000 τηλεθεατές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα έστω για ένα λεπτό.

Οι επιδόσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, διατηρούν το μουσικό talent show στην κορυφή της τηλεθέασης κατά τη διάρκεια προβολής του.

Το «The Voice of Greece powered by Telekom» προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.