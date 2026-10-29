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Σίσσυ Χρηστίδου: Το ταξίδι στο Άμστερνταμ για τον 18χρονο γιο της και η αποκάλυψη που έκανε

Είναι πλέον 18 ετών και ζει στην Ολλανδία λόγω των σπουδών του

Σίσσυ Χρηστίδου: Το ταξίδι στο Άμστερνταμ για τον 18χρονο γιο της και η αποκάλυψη που έκανε
@sissychristidou / Instagram
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Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί της Πέμπτης (29/10) πως ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ, προκειμένου να συναντήσει τον μεγαλύτερο γιο της, Φίλιππο, ο οποίος είναι πλέον 18 ετών και ζει στην Ολλανδία λόγω των σπουδών του.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους συνεργάτες της τον λόγο της επίσκεψής της, ξεκαθαρίζοντας πως το ταξίδι έχει αποκλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα. «Θα πάω Άμστερνταμ στο παιδάκι μου. Προφανώς θα είμαι με το παιδί μου, όχι πάω να κάνω τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

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Ο γιος της Σίσσυς Χρηστίδου, Φίλιππος, έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς η απόφασή του να σπουδάσει στο εξωτερικό τον έχει οδηγήσει μακριά από την οικογένειά του. Η νέα αυτή πραγματικότητα φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητα της παρουσιάστριας, η οποία επιδιώκει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να βρίσκεται κοντά του.

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