Dragons’ Den: Δύο μεγάλες συμφωνίες, προσφορά 200.000 ευρώ και ένταση ανάμεσα στους επενδυτές

Ο δυναμισμός των Dragons χάρισε παθιασμένες διεκδικήσεις και κορυφαίες διαπραγματεύσεις στο επεισόδιο του Dragons’ Den, που προβλήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τον ΣΚΑΪ.

Η PUBERRY και το E–BARBER ήταν δύο επιχειρήσεις που ξεχώρισαν και κατέληξαν σε σημαντικές συμφωνίες με τους Dragons, ενώ η BARRE PARTOUT κατάφερε να εξασφαλίσει τη δέσμευση από τον Χάρη Βαφειά μίας νέας διαπραγμάτευσης, σε δεύτερο χρόνο.

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Η LOVEBOOM της Τζόις Χατζοπούλου, η ελληνική σειρά ρούχων και αξεσουάρ για κατοικίδια στη λογική του baby fashion, έφερε στο πλατό ως μοντέλα συμπαθέστατα σκυλάκια. Μπορεί αρχικά να κίνησε το ενδιαφέρον των Dragons όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια επένδυση.

Η διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης υγείας για παιδιά και εφήβους PUBERRY εκπροσωπήθηκε στο πλατό από τις Δήμητρα Μάλλιου και Ισμήνη Δροσοφορίδη. Η ιδρύτρια της εταιρίας, Δήμητρα, εντυπωσίασε τον Σάκη Τανιμανίδη και με τις ποδοσφαιρικές της επιδόσεις πριν μπει στο πλατό! Στη συνέχεια, η δυναμική παρουσίαση των δύο νέων startuppers κέντρισε το ενδιαφέρον των Dragons που αναγνώρισαν στην πλατφόρμα μία επενδυτική ευκαιρία. Η διεκδίκηση ξεκίνησε από πολύ νωρίς με τον Κώστα Χαλκιά, την Ελευθερία Ζούρου και την Μαρία Χατζηστεφανή να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιώρης, σε μία κίνηση ματ, ένωσε τις δυνάμεις του με την Μαρία Χατζηστεφανή και μαζί έκλεισαν συμφωνία δίνοντας 130.000 δολάρια για το 2% της εταιρίας και 7% σε advisory shares.

Ένας εφευρέτης ήταν ο επόμενος startupper που πήρε θέση μπροστά στους Dragons. O Θεόδωρος Κυριακάκης, πρώην χορευτής μπαλέτου, παρουσίασε την BARRE PARTOUT, μια συσκευή για όλους που βοηθά στην ελεγχόμενη διάταση των μυών. Παρότι δεν κατάφερε να κλείσει συμφωνία, έλαβε την προσφορά 200.000 ευρώ από τον Χάρη Βαφειά αλλά υπό προϋποθέσεις και σε δεύτερο χρόνο.

Ο 22χρονος startupper, Γιώργος Παπαδόπουλος, με την φιλόδοξη διαφημιστική του ιδέα δεν κατάφερε να πείσει τους Dragons με τα Drones για εναέρια διαφήμιση της εταιρίας του, XENO.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού αποκλειστικά σε barbershops, E–BARBER, ήταν η επόμενη επιχείρηση που κέρδισε τους Dragons. O Μάνος Ανδριανάκης και ο Αρντίτ Νέλι συνεργάζονται ήδη με τον Γιάννη Τσιώρη, από την εποχή που φοιτούσαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι εντυπωσιακοί τζίροι και το «παρεΐστικο» κλίμα των συνολικά τεσσάρων προγραμματιστών και δημιουργών του E-BARBER, έκαναν τον Αντώνη Καράτζη να τους προσφέρει αποκλειστική συμφωνία ζητώντας τους να μην ακούσουν κανέναν άλλο. Εκείνοι αποφάσισαν να απορρίψουν την προσφορά και να προχωρήσουν σε διαπραγμάτευση με τους υπόλοιπους Dragons και κατέληξαν σε συμφωνία με τον Κώστα Χαλκιά, ο οποίος έδωσε 100.000 ευρώ για το 12,5%.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων με content creators και influencers, SOCIALIGHT, παρουσιάστηκε από τουςΑργύρη Γαλάτη και Γιάννη Γιώτη, με την βοήθεια της Snobaria και της Dea. Παρότι, οι 100.000 ευρώ που ζήτησαν για το 5% της εταιρίας χαρακτηρίστηκε «αλμυρή» πρόταση από τους Dragons, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Αντώνης Καράτζης και η Ελευθερία Ζούρου έκαναν την προσφορά τους. Μία ατάκα που ακούστηκε από τους startuppersπροκάλεσε ένταση και οδήγησε την Μαρία Χατζηστεφανή και τον Αντώνη Καράτζη στην απόφαση να αποσύρουν την προσφορά τους. Ωστόσο, οι startuppers αποφάσισαν πως η προσφορά που τους είχε γίνει ούτως ή άλλως δεν τους συνέφερε και δεν προχώρησαν σε κάποια συμφωνία.

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Οι Dragons έχουν αποδείξει πως όταν διακρίνουν προοπτικές σε μία επιχείρηση είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη για να την διεκδικήσουν. Νέες ιδέες και φιλόδοξοι startuppers έρχονται στις οθόνες μας με το νέο επεισόδιο του Dragons’ Den, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.