Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαΐδη: «Από εκείνη τη στιγμή νομίζω σε θαυμάζω» (Βίντεο)

Στο «αίσθημα δικαιοσύνης» που χαρακτηρίζει τον Ντέμη Νικολαΐδη, με αφορμή μια ιστορική στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναφέρθηκε ο Χρήστος Μάστορας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο vlog του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε σκοράρει χρησιμοποιώντας το χέρι του, ωστόσο έσπευσε αμέσως να υποδείξει την παράβαση στον διαιτητή, ζητώντας την ακύρωση του τέρματος – μια σπάνια κίνηση fair play που έμεινε ανεξίτηλη στο πέρασμα των ετών.

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«Από εκεί νομίζω άρχισα να σε θαυμάζω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μας είχες λιανίσει… έναν τέτοιον πολιτικό να είχαμε ρε συ… Από αυτό το περιστατικό κατάλαβα το ποιον σου σαν άνθρωπο, το αίσθημα της δικαιοσύνης και το πόσο αγαπάς τους οπαδούς και αυτούς που σε στηρίζουνε και πόσο θες να τους λες την αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας.