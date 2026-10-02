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MEDIA

Η Μάγκυ Δούση στο δυναμικό του MEGA NEWS 104,6

Αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Βαρόμετρο» μαζί με τον Άρη Ραβανό

Η Μάγκυ Δούση στο δυναμικό του MEGA NEWS 104,6
DEBATER NEWSROOM

Η Μάγκυ Δούση εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA NEWS 104,6 και μαζί με τον Άρη Ραβανό αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Βαρόμετρο» κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Η Μάγκυ Δούση έχει δημοσιογραφική εμπειρία στο πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας.

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Το «Βαρόμετρο» καταγράφει την επικαιρότητα και τις σημαντικότερες εξελίξεις της εβδομάδας, μέσα από ρεπορτάζ, συζητήσεις και συνεντεύξεις, δίνοντας χώρο στην ενημέρωση και την ανάλυση.

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